1,26 млн тонн запасів нафти: "Укрнафта" почала буріння нової свердловини

"Укрнафта" почала зводити нову свердловину на Заході України. Фахівці вже пробурили майже 300 метрів.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що свердловина запланована як розвідувальна, а її загальна глибина становитиме 1534 метри.

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В "Укрнафті" повідомляють, що на глибині 1,2 кілометри об'єкт має розкрити підошву стрийських відкладів - це 1,26 млн тонн запасів нафти. Ще глибше, на 1,3-кілометровій глибині, чекають менілітові відклади - 162 тис тонн.

У компанії очікують, що вже через місяць отримають з нової свердловини перший видобуток.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року "Укрнафта" пробурила і запустила в роботу найглибшу за останні 8 років свердловину. Фактична глибина об'єкту становить 4520 метрів. Станом на 14 листопада дебіт нафти складав близько 90 тонн на добу, газу – 30 тис кубометрів на добу.

Про "Укрнафту"

ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.Основна діяльність компанії:- розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу- підготовка нафти і газу- надання нафтопромислових сервісних послуг- управління мережею АЗК. Акціонери ПАТ "Укрнафта": Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і Міністерство оборони України. Компанія володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ.На балансі підприємства перебувають 1832 нафтові та 154 газових видобувних свердловин.

"Укрнафта" також є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК — 460 власних і 85 в управлінні.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року"Укрнафта" провела низку капітальних ремонтів свердловин та отримала майже 5,3 тисячі тонн додаткового видобутку нафти.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.

А у 2025 році "Укрнафта" планує пробурити близько 30 нових свердловин.