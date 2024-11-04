"Укрнафта" запустила найглибшу за вісім років свердловину: дебіт склав 65 тонн нафти на добу

"Укрнафта" пробурила і запустила в роботу найглибшу за останні вісім років свердловину. Фактична глибина об'єкту - 4520 метрів. Станом на 3 листопада дебіт нафти складав 65 тонн на добу, газу - 21,5 тис кубометрів на добу.

Про це повідомила пресслужба "Укрнафти".

Зазначається, що після перфорації горизонту в інтервалі 4481,5 - 4472,5 метрів отримали фонтануючий приплив нафти і газу.

"Дякую партнерам ТОВ "Енергофінанс" за роботу, управлінню геології та розробки родовищ Науково-дослідного і проектного інституту та департаменту буріння ПАТ "Укрнафта" - за супровід і чудовий результат", - прокоментував подію директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Що відомо про свердловину

У пресслужбі "Укрнафти" повідомляють, що свердловина була запланована як розвідувальна, мета - розкрити поклади візейських відкладів.

Будівництво відбулося з випередженням графіку, незважаючи на значну глибину, складні геологічні умови та виклики воєнного часу.

Роботи виконав "під ключ" зовнішній підрядник - переможець торгів на державному майданчику Prozorro ТОВ "Енергофінанс". Це перша з двох свердловин на даному родовищі, які бурить цей підрядник.

"Укрнафта" за три роки пробурить 160 свердловин

Державний Укргазбанк та "Укрнафта" уклали генеральний кредитний договір на загальну суму 4 млрд грн для реалізації компанією інвестиційної програми. Кредитні кошти компанія планує спрямувати на нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації.

"Укрнафта"планує пробурити 160 свердловин протягом трьох років. Компанія проводитиме бурові роботи з використанням нових технологій та впровадженням обладнання провідних світових компаній.

У 2023 році "Укрнафта" запустила в роботу 8 нових нафтових свердловин на західних та східних територіях України, які забезпечують загальний добовий дебіт у 238 тонн нафти.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 мільйона тонн нафти з конденсатом та 1,0974 мільярда кубометрів газу. Ці цифри перевищують показники 2022 року на 3% і 6% відповідно.