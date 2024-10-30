"Нафтогаз" збільшив видобуток газу на свердловині на 100 тис. куб. м за добу: як цього вдалося досягти

Група "Нафтогаз" запустила свердловину з дебітом 170 тис. куб. м газу на добу, де впровадили технологію одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. куб. м на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

Після впровадження цієї технології дебіт свердловини дорівнює 170 тис. куб. м газу на добу.

Як пояснив т. в. о. генерального директора Сергій Лагно, успіху проєкту передував аналіз геологічної моделі родовища, докладний розрахунок всіх ризиків і підготовка комплексу дієвих геолого-технічних заходів.

Після цього було прийнято рішення збільшити показники видобутку газу завдяки встановленій дволіфтовій схемі компоновок насосно-компресорних труб, застосовуючи спеціалізоване обладнання для завершення свердловин.

"Така технологія дала змогу залучити до розробки поклад ще одного горизонту, а відтак збільшити видобуток газу на цій свердловині", - додав Лагно.

В "Укргазвидобуванні" нагадали, що від початку року технологію ОРЕ успішно застосовують на об’єктах компанії. З моменту введення в експлуатацію свердловин за технологією ОРЕ додатковий видобуток на кінець поточного року становитиме понад 50 млн куб. м газу.

Чи вдасться накопичити достатні запаси газу до зими

Зауважимо, Група "Нафтогаз" почала закупівлю газу в країнах Європейського союзу, хоча раніше в компанії заявляли, що Україна пройде зиму без імпорту газу.

Загалом у "Нафтогазі" планують накопичити 13,2 млрд куб. м газу в підземні газосховища до листопада, та заявляють, що встигнуть це зробити у визначені строки. Однак вже на початку серпня частина експертної спільноти висловила сумніви щодо того, що за поточних темпів закачування, державна компанія встигне накопичити необхідні обсяги блакитного палива до листопада.

До того ж в компанії розраховують на газ європейських компаній, який дозволить балансувати газ у ГТС України. Через високий рівень заповненості європейських газосховищ зростає інтерес до українських ПСГ з боку європейських компаній.

Також експерти зауважують, що прогнозувати наступну зиму буде досить складно, оскільки це буде перша зима без транзиту російського газу. Наразі Україна веде переговори про транзит з Азербайджаном, проте є ризики, що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.