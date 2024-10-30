"Нафтогаз" увеличил добычу газа на скважине на 100 тыс. куб. м в сутки: как этого удалось добиться

Группа "Нафтогаз" запустила скважину с дебитом 170 тыс. куб. м газа в сутки, где внедрили технологию одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). До внедрения технологии скважина давала 70 тыс. куб. м в день.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

После внедрения этой технологии дебит скважины составил 170 тыс. куб. м газа в сутки.

Как объяснил в. и. о. генерального директора Сергей Лагно, успеху проекта предшествовал анализ геологической модели месторождения, подробный расчет всех рисков и подготовка комплекса действенных геолого-технических мероприятий.

После этого было принято решение увеличить показатели добычи газа, благодаря установленной двухлифтовой схеме компоновок насосно-компрессорных труб, применяя специализированное оборудование для завершения скважин.

"Такая технология позволила привлечь к разработке залежь еще одного горизонта, а затем увеличить добычу газа на этой скважине", — добавил Лагно.

В "Укргаздобыче" напомнили, что с начала года технологию ОРЭ успешно применяют на объектах компании. С момента ввода в эксплуатацию скважин по технологии ОРЭ дополнительная добыча на конец текущего года составит более 50 млн куб. м газа.

Удастся ли накопить достаточные запасы газа до зимы

Группа "Нафтогаз" начала закупку газа в странах Европейского союза, хотя ранее в компании заявляли, что Украина пройдет зиму без импорта газа.

В общей сложности в "Нафтогазе" планируют накопить 13,2 млрд куб. м газа в подземные газохранилища до ноября и заявляют, что успеют это сделать в определенные сроки. Однако уже в начале августа часть экспертного сообщества выразила сомнения в том, что при текущих темпах закачки государственная компания успеет накопить необходимые объемы голубого топлива до ноября.

К тому же, в компании рассчитывают на газ европейских компаний, который позволит балансировать газ в ГТС Украины. Из-за высокого уровня заполненности европейских газохранилищ растет интерес к украинским ПХГ со стороны европейских компаний.

Также эксперты отмечают, что прогнозировать следующую зиму будет сложно, поскольку это будет первая зима без транзита российского газа. В настоящее время Украина ведет переговоры о транзите с Азербайджаном, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ.