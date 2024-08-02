Запасы газа к зиме: удастся ли накопить необходимый запас

Накопление газа к отопительному сезону вызывает споры среди экспертов и участников отрасли. В государственном "Нафтогазе" смотрят уверенно в будущее и говорят, что газа хватит. Впрочем, оппоненты бьют тревогу: по их подсчетам ресурса накапливается недостаточно. К тому же, это будет первая зима в истории, когда Украина пройдет без транзита российского газа и последствия этого пока трудно прогнозировать. Впрочем, по оценкам экспертов "Нафтогаз" уже в ближайшее время может закупить около 600 млн куб. м газа и будет докупать необходимые объемы осенью.

По последним данным, по состоянию на 22 июля объем хранящегося в украинских подземных газохранилищах газа превысил 10 млрд куб. м. При этом по словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, до 1 ноября планируется закачать в подземные газохранилища 13,2 млрд куб. м газа.

Противоречивая скорость

Бывший глава оператора Газотранспортной системы Сергей Макогон говорит, что темпы закачки газа недостаточны и к 1 октября в ПХГ будет закачано около 12 млрд куб. м голубого топлива, что на 1,2 млрд. куб. м меньше запланированного. Да, "Нафтогаз" обещает 13,2 миллиарда кубов до 1 ноября, но Макогон говорит, что новый газовый год корректно рассчитывать с октября. К тому же он напоминает, что ожидается возвращение к работе Одесского припортового завода, крупного потребителя газа. К новому году по результатам только одного тендера, прошедшего в конце июля, ОПЗ должно приобрести 250 млн кубов газа.

По словам Макогона, "Нафтогазу" стоило начать импорт вместо того, чтобы выкупать газ на украинском рынке у частных добытчиков.

"Нафтогаз" уже потратил почти 7 млрд гривен, а газа в хранилищах больше не стало, потому что когда покупается газ внутри страны, газа больше не становится, а просто меняется его владелец. Я уже неоднократно писал о значительных коррупционных рисках при определении цены на закупку такого газа, потому что ликвидного рынка в Украине нет. Поэтому "Нефтегаз", как доминирующий покупатель, может влиять на цену на бирже Сергей Макогон Бывший руководитель Оператора ГТС Украины

Макогон отметил, что цена на газ в Европе растет. В настоящее время цена на газ на крупнейшем европейском хабе TTF составляет $457,8 за тысячу куб. м, хотя в начале лета колебалась в пределах $350-360 за тысячу кубометров, а курс доллара за это время превысил 41 грн. Вместе с этим на первый квартал "Нафтогаз" имел на счетах 98 млрд гривен, которые мог использовать на импорт.

Бывший министр энергетики Ольга Буславец отмечает, что общий уровень запасов природного в 10,1 млрд кубов ниже, чем показатель аналогичного периода прошлого года на 12% даже с учетом 0,6 млрд куб. м газа нерезидентов. А средний показатель закачки газа в ПХГ за июль составил 28 млн куб. м в день.

Однако начальница департамента управления коммерческой деятельностью группы "Нафтогаз" Светлана Иванчук говорит, что темпы закачки достаточные. Она уверена, что заявленные 13,2 млрд кубов будут закачаны в срок. Менеджер напоминает: необходимые миллиарды кубических метров — это не только газ "Нафтогаза", а все запасы. В украинских газохранилищах будет храниться газ частных компаний и газ нерезидентов, которые также учтены в необходимых объемах.

Также она говорит, что "Нафтогаз" готов начать импорт газа из Европы в ближайшее время, как только будут получены необходимые разрешения. В конце июля Украина получила от Европейского банка реконструкции и развития кредит €200 млн на закупку импортного газа "Нефтегазом", поэтому средства на это есть.

Еще одним фактором, который может повлиять на запасы газа, является увеличение потребления разделенной генерации и промышленного потребления. В планах правительства к зиме построить 1 ГВт газотурбинных станций, по оценке маляра могут за 5 месяцев зимы потребить дополнительно 1 млрд куб. м газа. Но эксперты скептически относятся к возможности построить большой объем газовой генерации в короткие сроки и считают, что газовые установки не повлияют существенно на потребление газа зимой .

Внутренние резервы

В "Нефтегазе" делают ставку на наращивание собственной добычи. За прошлый год добычу газа в Украине удалось нарастить с 18,54 млрд. куб. м до 18,7 млрд куб. м главным образом в результате роста добычи государственных компаний "Укргаздобыча" и "Укрнафты", находящихся в орбите "Нафтогаза". Но добыча частных компаний упала на 19% до 3,7 млрд. куб. м.

Дмитрий Маляр, генеральный директор компании "Д.Трейдинг" (входит в энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК) говорит, что причиной стагнации частной добычи стал запрет на экспорт продукции. Из-за моратория и снижения объемов промышленного потребления едва ли не единственным покупателем газа от "частников" является "Нефтегаз", который сам устанавливает цены. Второй важный фактор — прекращение деятельности компаний Игоря Коломойского "Укрнефтебурение" и Вадима Новинского Smart Energy, до полномасштабной войны добывавших более 20% из совокупного объема частных компаний. В прошлом году этим компаниям остановили действие спецразрешений на добычу газа и конденсата на их ключевых месторождениях в Харьковской и Полтавской областях.

"Укрнефтебурение", добывающее газ на Сахалинском месторождении, было арестовано судом в апреле 2023 года, а летом компанию передали в управление "Укрнафты". Восстановить добычу до сих пор не удалось, и Чернышев признает, что из-за остановки компании Украина потеряла 600 млн куб. м от прогнозного баланса.

Владелец компании Smart Energy Вадим Новинский попал под санкции еще в декабре 2022 года, но уже в январе компания "Смарт-Холдинг" заявила, что Новинский передал активы в управление кипрским трастам и не является их конечным бенефициаром. Однако это не помешало суду наложить арест на активы "Смарт-холдинга", в том числе и газодобывающие компании, входившие в орбиту Smart Energy. Хотя в конце июня компании все же удалось восстановить спецразрешения на нескольких своих месторождениях. Как сообщили Delo.ua в Smart Energy, компания готовится возобновить добычу уже в августе.

Газ нерезидентов

Газ европейских компаний, хранящийся в украинских газохранилищах в режиме таможенного склада, важен для функционирования отечественной ГТС. Кроме дополнительных средств, уплачиваемых его владельцами за хранение, он дает дополнительные возможности для балансировки. Чтобы украинские газохранилища могли в дальнейшем нормально работать, в них постоянно должно храниться около 4,5 млрд куб. м газа. Поэтому наличие газа нерезидентов позволяет выкачивать свой газ и не доходить до критических параметров функционирования хранилищ.

Ведущий аналитик консалтинговой компании ExPro Consulting Михаил Свищо говорит, что за прошлый отопительный сезон Украина потребила 14,5 млрд куб. м газа. При этом большую часть из этих объемов составил именно газ собственной добычи. Он отмечает, что темпы закачки газа в хранилища действительно выглядят слишком низкими. Однако ожидается, что в августе октябре европейские компании могут активизировать закачку газа в украинские хранилища.

Европейские хранилища уже заполнены. В августе они достигнут целевых показателей 90%, которые являются их целевой отметкой до 1 ноября. Несмотря на риск хранения газа в Украине, такие как обстрелы, я думаю, что европейские компании могут обратиться в украинские хранилища и закачивать к нам свой газ. Михаил Свищо Ведущий аналитик консалтинговой компании ExPro Consulting

На газ европейских компаний, который позволит балансировать газ в ГТС, рассчитывают и в "Нефтегазе". По словам Иванчук именно в июле "Нафтогаз" зафиксировал перелом по интересу к ПХГ со стороны европейских компаний. Они рассчитывают на размещение европейского газа на хранение на фоне заполненности европейских газохранилищ. По состоянию на 30 июля заполненность европейских газохранилищ составляет 84,92%. А высокий уровень запасов в ЕС может стимулировать нерезидентов хранить газ в украинских ПХГ.

Свищо также отмечает, что прогнозировать предстоящую зиму будет сложно. Поскольку Украина может проходить без транзита. Украина не хочет переговоров по продлению транзита российского газа, и ведет переговоры по транзиту газа из Азербайджана. Остановка транзита и риски обстрелов россиянами нашей ГТС. Но в "Нафтогазе" уверены, что Украина сможет пройти отопительный сезон при всех указанных рисках.

"Действия агрессора предусмотреть невозможно, однако у "Нафтогаза" есть опыт двух предыдущих отопительных сезонов военного времени и в следующую зиму будет опираться на этот опыт", — отметила Иванчук.

По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, запланированных к закачке запасов газа в 13,2 млрд газа все же недостаточно. Эксперт говорит, что перед зимой стоило бы накопить в хранилищах как минимум 14 млрд куб. м голубого топлива. Так что "Нафтогазу" все равно придется докупать определенные объемы осенью, что будет стоить компании дороже, чем если бы она начала закупки в начале лета.

Я думаю, что за кредитные средства ЕБРР "Нефтегаз" закупит около 600 млн куб. метров газа. Возможно, осенью им придется закупить еще 500-700 млн куб. м. Запуск ОПЗ дополнительно потребует 60 млн куб. м газа в месяц к тому же определенные объемы нужны будут для работы распределенной генерации, которую сейчас активно строят Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Однако, по словам Иванчук, "Нафтогаз" уже учла все дополнительное потребление газа при расчетах баланса, и имеет за плечами опыт двух зим военного времени.