- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Запасы газа к зиме: удастся ли накопить необходимый запас
Накопление газа к отопительному сезону вызывает споры среди экспертов и участников отрасли. В государственном "Нафтогазе" смотрят уверенно в будущее и говорят, что газа хватит. Впрочем, оппоненты бьют тревогу: по их подсчетам ресурса накапливается недостаточно. К тому же, это будет первая зима в истории, когда Украина пройдет без транзита российского газа и последствия этого пока трудно прогнозировать. Впрочем, по оценкам экспертов "Нафтогаз" уже в ближайшее время может закупить около 600 млн куб. м газа и будет докупать необходимые объемы осенью.
По последним данным, по состоянию на 22 июля объем хранящегося в украинских подземных газохранилищах газа превысил 10 млрд куб. м. При этом по словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, до 1 ноября планируется закачать в подземные газохранилища 13,2 млрд куб. м газа.
Противоречивая скорость
Бывший глава оператора Газотранспортной системы Сергей Макогон говорит, что темпы закачки газа недостаточны и к 1 октября в ПХГ будет закачано около 12 млрд куб. м голубого топлива, что на 1,2 млрд. куб. м меньше запланированного. Да, "Нафтогаз" обещает 13,2 миллиарда кубов до 1 ноября, но Макогон говорит, что новый газовый год корректно рассчитывать с октября. К тому же он напоминает, что ожидается возвращение к работе Одесского припортового завода, крупного потребителя газа. К новому году по результатам только одного тендера, прошедшего в конце июля, ОПЗ должно приобрести 250 млн кубов газа.
По словам Макогона, "Нафтогазу" стоило начать импорт вместо того, чтобы выкупать газ на украинском рынке у частных добытчиков.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Макогон отметил, что цена на газ в Европе растет. В настоящее время цена на газ на крупнейшем европейском хабе TTF составляет $457,8 за тысячу куб. м, хотя в начале лета колебалась в пределах $350-360 за тысячу кубометров, а курс доллара за это время превысил 41 грн. Вместе с этим на первый квартал "Нафтогаз" имел на счетах 98 млрд гривен, которые мог использовать на импорт.
Бывший министр энергетики Ольга Буславец отмечает, что общий уровень запасов природного в 10,1 млрд кубов ниже, чем показатель аналогичного периода прошлого года на 12% даже с учетом 0,6 млрд куб. м газа нерезидентов. А средний показатель закачки газа в ПХГ за июль составил 28 млн куб. м в день.
Однако начальница департамента управления коммерческой деятельностью группы "Нафтогаз" Светлана Иванчук говорит, что темпы закачки достаточные. Она уверена, что заявленные 13,2 млрд кубов будут закачаны в срок. Менеджер напоминает: необходимые миллиарды кубических метров — это не только газ "Нафтогаза", а все запасы. В украинских газохранилищах будет храниться газ частных компаний и газ нерезидентов, которые также учтены в необходимых объемах.
Также она говорит, что "Нафтогаз" готов начать импорт газа из Европы в ближайшее время, как только будут получены необходимые разрешения. В конце июля Украина получила от Европейского банка реконструкции и развития кредит €200 млн на закупку импортного газа "Нефтегазом", поэтому средства на это есть.
Еще одним фактором, который может повлиять на запасы газа, является увеличение потребления разделенной генерации и промышленного потребления. В планах правительства к зиме построить 1 ГВт газотурбинных станций, по оценке маляра могут за 5 месяцев зимы потребить дополнительно 1 млрд куб. м газа. Но эксперты скептически относятся к возможности построить большой объем газовой генерации в короткие сроки и считают, что газовые установки не повлияют существенно на потребление газа зимой .
Внутренние резервы
В "Нефтегазе" делают ставку на наращивание собственной добычи. За прошлый год добычу газа в Украине удалось нарастить с 18,54 млрд. куб. м до 18,7 млрд куб. м главным образом в результате роста добычи государственных компаний "Укргаздобыча" и "Укрнафты", находящихся в орбите "Нафтогаза". Но добыча частных компаний упала на 19% до 3,7 млрд. куб. м.
Дмитрий Маляр, генеральный директор компании "Д.Трейдинг" (входит в энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК) говорит, что причиной стагнации частной добычи стал запрет на экспорт продукции. Из-за моратория и снижения объемов промышленного потребления едва ли не единственным покупателем газа от "частников" является "Нефтегаз", который сам устанавливает цены. Второй важный фактор — прекращение деятельности компаний Игоря Коломойского "Укрнефтебурение" и Вадима Новинского Smart Energy, до полномасштабной войны добывавших более 20% из совокупного объема частных компаний. В прошлом году этим компаниям остановили действие спецразрешений на добычу газа и конденсата на их ключевых месторождениях в Харьковской и Полтавской областях.
"Укрнефтебурение", добывающее газ на Сахалинском месторождении, было арестовано судом в апреле 2023 года, а летом компанию передали в управление "Укрнафты". Восстановить добычу до сих пор не удалось, и Чернышев признает, что из-за остановки компании Украина потеряла 600 млн куб. м от прогнозного баланса.
Владелец компании Smart Energy Вадим Новинский попал под санкции еще в декабре 2022 года, но уже в январе компания "Смарт-Холдинг" заявила, что Новинский передал активы в управление кипрским трастам и не является их конечным бенефициаром. Однако это не помешало суду наложить арест на активы "Смарт-холдинга", в том числе и газодобывающие компании, входившие в орбиту Smart Energy. Хотя в конце июня компании все же удалось восстановить спецразрешения на нескольких своих месторождениях. Как сообщили Delo.ua в Smart Energy, компания готовится возобновить добычу уже в августе.
Газ нерезидентов
Газ европейских компаний, хранящийся в украинских газохранилищах в режиме таможенного склада, важен для функционирования отечественной ГТС. Кроме дополнительных средств, уплачиваемых его владельцами за хранение, он дает дополнительные возможности для балансировки. Чтобы украинские газохранилища могли в дальнейшем нормально работать, в них постоянно должно храниться около 4,5 млрд куб. м газа. Поэтому наличие газа нерезидентов позволяет выкачивать свой газ и не доходить до критических параметров функционирования хранилищ.
Ведущий аналитик консалтинговой компании ExPro Consulting Михаил Свищо говорит, что за прошлый отопительный сезон Украина потребила 14,5 млрд куб. м газа. При этом большую часть из этих объемов составил именно газ собственной добычи. Он отмечает, что темпы закачки газа в хранилища действительно выглядят слишком низкими. Однако ожидается, что в августе октябре европейские компании могут активизировать закачку газа в украинские хранилища.
На газ европейских компаний, который позволит балансировать газ в ГТС, рассчитывают и в "Нефтегазе". По словам Иванчук именно в июле "Нафтогаз" зафиксировал перелом по интересу к ПХГ со стороны европейских компаний. Они рассчитывают на размещение европейского газа на хранение на фоне заполненности европейских газохранилищ. По состоянию на 30 июля заполненность европейских газохранилищ составляет 84,92%. А высокий уровень запасов в ЕС может стимулировать нерезидентов хранить газ в украинских ПХГ.
Свищо также отмечает, что прогнозировать предстоящую зиму будет сложно. Поскольку Украина может проходить без транзита. Украина не хочет переговоров по продлению транзита российского газа, и ведет переговоры по транзиту газа из Азербайджана. Остановка транзита и риски обстрелов россиянами нашей ГТС. Но в "Нафтогазе" уверены, что Украина сможет пройти отопительный сезон при всех указанных рисках.
"Действия агрессора предусмотреть невозможно, однако у "Нафтогаза" есть опыт двух предыдущих отопительных сезонов военного времени и в следующую зиму будет опираться на этот опыт", — отметила Иванчук.
По мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, запланированных к закачке запасов газа в 13,2 млрд газа все же недостаточно. Эксперт говорит, что перед зимой стоило бы накопить в хранилищах как минимум 14 млрд куб. м голубого топлива. Так что "Нафтогазу" все равно придется докупать определенные объемы осенью, что будет стоить компании дороже, чем если бы она начала закупки в начале лета.
Однако, по словам Иванчук, "Нафтогаз" уже учла все дополнительное потребление газа при расчетах баланса, и имеет за плечами опыт двух зим военного времени.