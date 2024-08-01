В "Нафтогазе" рассчитывают в ближайшее время начать импорт газа

Группа "Нафтогаз" рассчитывает в ближайшее время начать импорт газа за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития после того, как получит необходимые регуляторные разрешения. Об этом Delo.ua на форуме "Ukrainian Gas Open" 2024 рассказала начальница департамента управления коммерческой деятельностью группы "Нафтогаз" Светлана Иванчук.

"Закупки газа начнутся с каждым днем, как только мы получим все необходимые регуляторные разрешения", — рассказала Иванчук.

Она добавила, что сейчас темпы наполнения украинских газохранилищ хороши и "Нафтогаз" успеет накопить запланированный объем в 13,2 млрд куб. м газа до 1 ноября.

В ответ на опасения бизнеса, что нерезиденты не хотят хранить газ в украинских ПХГ, Иванчук сказала, что именно в июле "Нафтогаз" зафиксировал перелом по интересу к ПХГ со стороны европейских компаний. Они рассчитывают на размещение европейского газа на хранение на фоне заполненности европейских газохранилищ.

Комментируя вопрос о военных рисках, она отметила, что действия агрессора предусмотреть невозможно, однако у "Нафтогаза" есть опыт двух предыдущих отопительных сезонов военного времени и в следующую зиму будет опираться на этот опыт.

По состоянию на 1 августа цена на газ на крупнейшем европейском газовом хабе TTF составляет €40,3/МВт·ч, что соответствует $457,8 за тысячу куб. м. Стоит заметить, что цены на газ в Европе в летний сезон значительно ниже зимы. Так что если "Нафтогаз" не успеет закупить дополнительный объем до начала отопительного сезона, в холодное время года такая закупка обойдется значительно дороже. По состоянию на 30 июля заполненное европейских газохранилищ по данным ассоциации Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы составляет 84,92%. Высокий уровень запасов в ЕС может стимулировать компании-нерезиденты хранить газ в украинских ПХГ, что даст дополнительные возможности для балансировки газа.

Достаточен ли темп закачки газа в ПХГ

Группа "Нафтогаз" начала закачку газа в подземные газохранилища в апреле. Согласно заявлению главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, компания планирует закачать 13,2 млрд куб. м голубого топлива до 1 ноября.

В компании уверяют, что этого объема вполне хватит для следующей зимы, закачка ресурса происходит в темпах, достаточных для выполнения правительственных задач. По состоянию на 22 июля запасы газа в газохранилищах превысили 10 млрд куб. м, а с начала отопительного сезона Украина закачала в ПХГ 2,5 млрд куб. м голубого топлива.

Однако бывший глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон считает, что темпы закачки газа в газохранилища слишком медленны, поэтому государство не успеет до зимы накопить необходимый запас.

А по подсчетам бывшего министерства энергетики Ольги Буславец запасы газа в хранилищах по состоянию на конец июля на 12% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года.