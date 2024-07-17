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Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности

Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности
Министр финансов Украины Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер. Фото: Минфин

Украина получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 200 млн. евро в поддержку НАК "Нафтогаз Украины" в создании стратегических резервов природного газа и повышении энергетической безопасности.

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Соответствующий Договор гарантии подписал 16 июля министр финансов Украины Сергей Марченко и управляющий директор ЕБРР по делам Украины и Молдовы Арвид Тюркнер.

"ЕБРР является лидером в поддержке инициатив для обеспечения стабильности функционирования энергетического сектора Украины. Благодарен за понимание неотложных потребностей Украины и принятие необходимых решений. Сегодняшнее подписание является важным шагом для усиления энергетической стабильности Украины в условиях войны", — отметил Сергей Марченко.

В Минфине отмечают, что ЕБРР остается самым крупным институциональным инвестором в Украине. В настоящее время в государственном секторе реализуется десять общих проектов общей стоимостью 2,1 млрд евро. Эти проекты включают энергетический сектор, поддержку ликвидности ключевых государственных предприятий, восстановление инфраструктуры и поддержку частного бизнеса.

С начала полномасштабного вторжения помощь ЕБРР достигла почти 4 млрд евро. Банк планирует продолжать инвестировать в Украину от 1,5 до 2 млрд евро ежегодно.

В ходе встречи также обсуждались механизмы страхования от военных рисков, в частности, для судов, экспортирующих товары из украинских черноморских портов.

Согласно сообщению, приоритетными направлениями для будущих инвестиций остаются энергетический сектор, включая возобновляемые источники энергии, восстановление инфраструктуры и поддержка частного сектора.

ЕБРР может увеличить финансирование для возобновления энергосистемы Украины

В июне стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития изучает увеличение поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть критический дефицит электроэнергии перед третьей зимой войны.

ЕБРР уже выделил 300 млн. евро энергокомпаниям на ремонт и строительство новых децентрализованных мощностей. Однако, по словам президента банка Одиль Рено-Бассо, финансирование может возрасти.

Она добавила, что ЕБРР продолжит оказывать поддержку от 1,5 до 2 миллиардов евро в год для инфраструктуры, энергетической безопасности, восстановления и модернизации. После того, как Россия отошла от подавляющей атаки на энергетические сети до уничтожения электростанций, бизнесу необходимо диверсифицировать поставки.

Автор:
Татьяна Гойденко