- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Украинская энергетика получит более $1 млрд. дополнительной помощи
Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран, учреждений и организаций.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
В частности, объявлено о дополнительной поддержке на сумму более 1 млрд. долларов после последних обстрелов.
Эта сумма включает:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Более 70 миллионов евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины.
- 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора.
- 300 млн. евро дополнительного финансирования от ЕБРР.
- Не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка.
- Донации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.
Партнеры констатировали, что в результате сокрушительных ударов России 22 марта 2024 года украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности и требуют привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам.
Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.
"Мы усилим усилия для укрепления физической защиты основных компонентов энергетической сети, противовоздушной обороны, которая критически важна для защиты населения, экономики и безопасности Украины; а также имплементации решений по децентрализации и установке оборудования распределенной генерации электроэнергии", - отметили страны-партнеры.
В Украине работают над созданием альтернативной генерации: что планируют
Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.
После этого уже Кабинет министров принял постановление , отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.
В целом, правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.