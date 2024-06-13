Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Энергетика
Дата публикации

Украинская энергетика получит более $1 млрд. дополнительной помощи

Украинская энергетика получит более $1 млрд. дополнительной помощи
Фото: Минэнерго

Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран, учреждений и организаций.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+
25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В частности, объявлено о дополнительной поддержке на сумму более 1 млрд. долларов после последних обстрелов.

Эта сумма включает:

  • Более 70 миллионов евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины.
  • 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора.
  • 300 млн. евро дополнительного финансирования от ЕБРР.
  • Не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка.
  • Донации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.

Партнеры констатировали, что в результате сокрушительных ударов России 22 марта 2024 года украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности и требуют привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.

"Мы усилим усилия для укрепления физической защиты основных компонентов энергетической сети, противовоздушной обороны, которая критически важна для защиты населения, экономики и безопасности Украины; а также имплементации решений по децентрализации и установке оборудования распределенной генерации электроэнергии", - отметили страны-партнеры.

В Украине работают над созданием альтернативной генерации: что планируют

Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого уже Кабинет министров   принял постановление , отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

В целом, правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено   проработать вопрос установки   газопоршневых установок в каждом областном центре.

Автор:
Татьяна Гойденко