Украинская энергетика получит более $1 млрд. дополнительной помощи

Во время Международной конференции по восстановлению Украины 2024 г. в Берлине состоялось заседание высокого уровня Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины с участием представителей 25 стран, учреждений и организаций.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В частности, объявлено о дополнительной поддержке на сумму более 1 млрд. долларов после последних обстрелов.

Эта сумма включает:

Более 70 миллионов евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины.

500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора.

300 млн. евро дополнительного финансирования от ЕБРР.

Не менее 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка.

Донации в форме гуманитарной помощи государств-членов ЕС.

Партнеры констатировали, что в результате сокрушительных ударов России 22 марта 2024 года украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности и требуют привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность увеличения экспорта электроэнергии в Украину ENTSO-E и усиления усилий по предоставлению оборудования для ремонтов до зимы 2024/2025 годов.

"Мы усилим усилия для укрепления физической защиты основных компонентов энергетической сети, противовоздушной обороны, которая критически важна для защиты населения, экономики и безопасности Украины; а также имплементации решений по децентрализации и установке оборудования распределенной генерации электроэнергии", - отметили страны-партнеры.

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Напомним, что, учитывая уничтожение в результате российских ударов большинства генерирующих мощностей украинской энергетики в последние месяцы, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в мае упростила подключение газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установок к сетям. Кроме того, они были освобождены от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

После этого уже Кабинет министров принял постановление , отменившее ряд бюрократических процедур, чтобы упростить размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

В целом, правительство сейчас работает над децентрализацией энергосистемы и обсуждает с партнерами Украины поставки дизель-генераторов, когенерационных установок и мобильных котельных, прежде всего для прифронтовых регионов. Министерству энергетики при этом поручено проработать вопрос установки газопоршневых установок в каждом областном центре.