В Украине упростили процедуру использования оборудования для энергетической отрасли

Кабинет министров принял постановление, упростившее процедуру размещения газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что восстановление и восстановление энергетики постоянно находится в фокусе государства.

Поэтому правительство сняло целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованного поколения.

Премьер также сообщил, что в апреле-мае Украина получила более 600 тонн гуманитарной помощи по энергетической безопасности. Это генераторы, трансформаторы, кабели, изоляторы и многое другое.

Помощь поступала от ОАЭ, Ирландии, Польши, Финляндии, Швеции, Нидерландов, Германии, Латвии, Норвегии и других стран. Новые пакеты помощи энергетике анонсировали Великобритания, Япония, Дания, Германия, Бельгия.

Напомним, НКРЭКУ приняла решение об упрощенной процедуре присоединения новых генерирующих установок к электросетям без уплаты ставки за присоединение.

Отметим, что правительство выделило 7 млрд 168 млн гривен на восстановление украинской энергетической инфраструктуры и лучшую синхронизацию с энергосистемой Европейского Союза.

Эти средства пойдут на закупку оборудования для восстановления высоковольтных сетей.