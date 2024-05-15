Прискорити відновлення: в Україні спростили процедуру використання обладнання для енергетичної галузі

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що спростить процедуру розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що відновлення та відбудова енергетики постійно у фокусі держави.

Тому уряд зняв цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше.

"Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації.

Прем'єр також повідомив, що у квітні-травні Україна отримала понад 600 тонн гуманітарної допомоги для енергетичної безпеки. Це генератори, трансформатори, кабелі, ізолятори та багато іншого.

Допомога надходила від ОАЕ, Ірландії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Латвії, Норвегії та інших країн. Нові пакети допомоги енергетиці анонсували Велика Британія, Японія, Данія, Німеччина, Бельгія.

Нагадаємо, НКРЕКП ухвалила рішення про спрощену процедуру приєднання нових генеруючих установок до електромереж без сплати ставки за приєднання.

Зауважимо, уряд виділив 7 млрд 168 млн гривень на відновлення української енергетичної інфраструктури та кращу синхронізацію з енергосистемою Європейського Союзу.

Ці кошти підуть на закупівлю обладнання для відбудови високовольтних мереж.