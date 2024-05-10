Уряд виділяє 7 млрд гривень на відбудову енергосистеми та синхронізацію з ЄС

Під час засідання уряду були вирішено виділити 7 млрд 168 млн гривень на відновлення української енергетичної інфраструктури та кращу синхронізацію з енергосистемою Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ці кошти підуть на закупівлю обладнання для відбудови високовольтних мереж.

"Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть цілодобово. Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону вже працює на постійній основі", - наголосив Шмигаль.

Він підкреслив, що велика ставка робиться на децентралізацію енергосистеми. Фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДІМ", за якою ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн - за теплові насоси для опалення.

Крім того, НКРЕКП ухвалила рішення про спрощену процедуру приєднання нових генеруючих установок до електромереж без сплати ставки за приєднання.

"Розраховуємо, що протягом наступного півріччя зможемо суттєво децентралізувати нашу енергосистему", - зазначив прем'єр-міністр.

Гроші на відновлення енергетики надійшли у вигляді грантів від групи Світового банку. Шмигаль подякував міжнародним партнерам за підтримку.

Армія РФ знов атакувала енергетичні об’єкти

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

Відомо, що тієї ночі росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.