Правительство выделяет 7 млрд. гривен на восстановление энергосистемы и синхронизацию с ЕС

Во время заседания правительства было решено выделить 7 млрд. 168 млн. гривен на восстановление украинской энергетической инфраструктуры и лучшую синхронизацию с энергосистемой Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти средства пойдут на закупку оборудования для восстановления высоковольтных сетей.

"Ситуация в энергетике сейчас одна из самых сложных. Ремонты сети и генерации идут круглосуточно. Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону уже работает на постоянной основе", - подчеркнул Шмыгаль.

Он подчеркнул, что большая ставка делается на децентрализацию энергосистемы. Фонд энергоэффективности запустил программу "ГринДИМ", по которой ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн - за тепловые насосы для отопления.

Кроме того, НКРЭКУ приняла решение об упрощенной процедуре присоединения новых генерирующих установок к электросетям без уплаты ставки за присоединение.

"Рассчитываем, что в течение следующего полугодия сможем существенно децентрализовать нашу энергосистему", - отметил премьер-министр.

Деньги на восстановление энергетики поступили в виде грантов группы Всемирного банка. Шмигаль поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Армия РФ снова атаковала энергетические объекты

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передаче электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В то же время в ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате есть серьезные повреждения оборудования.

Известно, что в ту ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.