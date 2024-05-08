Армия РФ нанесла массированный ракетный удар: атакованы энергетические объекты в ряде областей

Российская армия в ночь на 8 мая атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В настоящее время энергетики уточняют последствия и уже работают над их ликвидацией.

"Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию. Экономное использование электроэнергии - вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы", - добавил министр.

"Укрэнерго" сообщило, что в центральном регионе есть повреждение оборудования на одном из объектов компании.

В ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате этого серьезные повреждения оборудования.

"Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. В последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля", - добавили в ДТЭК.

В то же время, с начала полномасштабного вторжения РФ около 180 раз обстреливала теплоэлектростанции ДТЭК.

В Киевской области возник пожар

По данным КМВА, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

"По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений", – отметили там.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко со ссылкой на данные ГСЧС сообщил, что произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что воздушная тревога в области продолжалась почти четыре часа.

"Попадание в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время падение обломков зафиксировано в четырех районах области", — отметил чиновник.

Двоих пострадавших - женщину и мужчину - с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая неотложная помощь.

"В настоящее время также зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света", - указал Кравченко.

По оперативной информации, в результате падения обломков разрушены жилой частный дом и подсобное помещение рядом, еще 14 частных домов и один автомобиль повреждены.

На Полтавщине есть попадание в объект энергетической инфраструктуры

Руководитель ОВА Филипп Пронин сообщил о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

"Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации обошлось без пострадавших", - написал он.

Враг атаковал Виннитчину

По данным ОВА, в регионе есть попадание : "Враг атакует объекты критической инфраструктуры".

Враг атаковал два объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области

Сегодня, 08.05.2024, около 5 часов утра, оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе, сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, возникли две очаги возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для живущих поблизости людей нет.

Также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Во время повторной воздушной тревоги, объявленной в нашей области в 06:27, оккупант атаковал Львовщину «кинджалами». Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.

В области обошлось без жертв и потерпевших.

В Запорожье есть разрушение

"Россияне снова массированно атаковали мирное Запорожье. Попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения. Предварительно, без пострадавших", - написал глава ОВА Иван Федоров.

Россия бьет по украинской энергосистеме

Ущерб энергосистемы Украины от последних российских ракетных и дроновых атак составил более $1 млрд. Очень существенные повреждения получила тепловая генерация, гидрогенерация, подстанции для передачи электроэнергии.

Начиная с конца марта 2024 года в результате атак страны-агрессора РФ повреждена половина всей энергосистемы Украины.

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

6 мая российские оккупанты повредили объекты "Укрэнерго" на Сумщине и Харьковщине, в результате вражеских атак без электроэнергии остались ряд населенных пунктов.

В ночь на 11 апреля армия страны-агрессора РФ обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины В частности, в результате атак полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", которая была оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации, а энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

Самая массированная атака произошла 22 марта. Тогда российские оккуанты нанесли по украинской энергосистеме самый разрушительный удар за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.