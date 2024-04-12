Галущенко советует украинцам готовиться к любым сценариям и запастись генераторами

Несмотря на то, что атаки россиян на энергосистему Украины в последнее время значительно участились и нанесли значительный ущерб, энергосеть работает стабильно. Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада".

Галущенко отметил, что система работает стабильно благодаря круглосуточному труду энергетиков и сил ПВО, а также через введение целого ряда решений, как технических, так и разного рода других, которые дают возможность удерживать энергосистему.

Что касается возможных блекаутов, то Галущенко предлагает исходить из того, что война продолжается и атаки не закончились и происходят каждый день, поэтому украинцам следует готовиться к любому сценарию, даже блекаутам.

"Я хочу повториться то, что я тогда говорил – покупайте (генераторы, павербвнки – ред.), готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и нужно быть готовым к любому сценарию", - говорит он.

Галущенко также добавил, самая сложная ситуация в Харьковской области, там применяются графики почасовых отключений.

"Опять надо понимать, что террористы имеют возможность в связи с близостью к границе применять различные виды оружия в большом количестве и соответственно это имеет влияние на энергосистему", - рассказывает он.

Восстановление уничтоженных объектов энергетики

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что приоритетное направление работы правительства и главный вызов сейчас – это восстановление энергетики, поскольку враг задействовал огромное количество ресурсов, чтобы разрушить украинскую энергосистему.

В Украине проходят круглосуточные ремонты и восстановление объектов генерации и распределения.

"Ремонты идут 24/7. Два дня назад говорили с послами G7. Есть поддержка Литвы, которая передает очень нужное оборудование, в том числе для наших ТЭЦ. Говорим со всеми партнерами", - отметил Шмигаль.

Он добавил, что в Украине начали вводить децентрализацию энергосистемы и уже более 120 малых когенерационных установок.

Атаки на энергосистему

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в 4 регионах Украины. В результате есть серьезные повреждения оборудования.

В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого ПАО "Центрэнерго", который являлся оператором трех ТЭС, потерял 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположена в Харьковской области, была уничтожена 22 марта, а Углегорская ТЭС в Донецкой – 25 июля 2022 года.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.