Российские атаки нанесли украинской энергосистеме ущерб на $26 миллионов, тариф на свет может возрасти

В результате последних российских ударов по украинской энергосети она отмечала очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом в интервью Вloomberg рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, ущерб будет расти и может достичь миллиардов долларов.

"Разрушения были значительны - и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы убытков, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться", - сказал Галущенко.

Галущенко отметил, что для ремонта Украина ищет необходимое энергетическое оборудование во всем мире и, в частности, в соседних странах.

Но эти поиски могут оказаться напрасными, если у страны не будет достаточно комплексов противовоздушной обороны, чтобы защитить свои энергетические объекты от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом, ведь с наступлением жары потребление электроэнергии резко возрастет.

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света. Однако в марте бомбардировки Россией украинских энергетических объектов были более масштабными и лучше спланированными, чем атаки в предыдущие два года, выводя из строя генерирующие объекты и ограничивая поставки электроэнергии.

Это сделало обновление оборудования и защиту сети ключевыми приоритетами для правительства.

Цены на свет могут повыситься

Галущенко не исключил повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.

"Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он.

Согласно По прогнозам экспертов , тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2024 году могут вырасти до 20% по сравнению с 2023 годом. Главными факторами, которые могут вызвать рост, будут обстрелы критической инфраструктуры, а также инфляция и девальвация гривны.

Удары по энергетическим объектам

Вечером 28 марта российская армия запустила несколько групп "шахедов", а к утру 29 марта атаковала Украину крылатыми ракетами и баллистикой. Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в центральных и западных регионах Украины.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в результате российской атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах Украины.

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС. В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.