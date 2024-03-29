Армия РФ нанесла удары по объектам энергетики, повреждены ТЭС и ГЭС, на Днепропетровщине аварийные отключения

Вечером 28 марта российская армия запустила несколько групп "шахедов", а к утру 29 марта атаковала Украину крылатыми ракетами и баллистикой. Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в центральных и западных регионах Украины.

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Удар по энергетическим объектам

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в результате российской атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах Украины.

Отмечается, что на Днепропетровщине действуют аварийные отключения, а на Харьковщине - графики почасовых отключений.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью произошла очередная массированная атака страны-террориста на украинскую энергетику.

"В этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

Позже в ДТЭК уточнили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК: "Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. По предварительной информации, ранена энергетика. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь".

ПВО уничтожило 84 воздушных целей врага

Как сообщает командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг использовал 99 средств воздушного нападения, а именно 60 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 9 управляемых авиационных ракет Х-59, 4 крылатых ракеты "Искандер-К" и 21 крылатая ракета Х-101/Х-555.

В результате противовоздушного боя украинская ПВО уничтожила 84 воздушных цели:

58 ударных БПЛА типа Shahed-136/131;

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемые авиационные ракеты Х-59;

4 крылатые ракеты Искандер-К.

Массированная атака на Днепропетровщину

Россияне атаковали ряд объектов критической инфраструктуры Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, этой ночью ПВО сбило над областью 10 беспилотников - в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили 4 ракеты.

"Повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь", - отметил Лысак.

Он добавил, что в Каменском, где враг разбил дачный кооператив, еще пятеро раненых. Среди них – 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь, она будет лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них – "тяжелый".

Также разрушены 3 дачных дома, еще 4 – поврежденные, изувечены автомобили.

Львовщину атаковали две ракеты "Кинжал"

В эту ночь Львовщину атаковали 11 вражеских беспилотников и две ракеты типа "Кинжал", сообщил председатель ОВА Максим Козицкий

По его словам, все 11 беспилотников воины ПВК "Запад" уничтожили, а ракеты, к сожалению, сбить не удалось.

"Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без погибших и травмированных. Системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", - подчеркнул Козицкий.

Попадание в Черкасскую область

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что россияне попали по объекту энергоинфраструктуры. Также из-за падения обломков разрушилось нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве.

По словам Табурца, люди не пострадали.

В Винницкой области попадание в частный дом

Председатель ОВА Сергей Борзов сообщил, что российская оккупационная армия попала в частный дом. Погибших нет.

В Киевской области работали силы ПВО

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в Киевской области не допущено, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, жертв и пострадавших от атаки нет.

В нескольких районах оперативные службы зафиксировали падение обломков от сбитых целей.

Так, в одной из территориальных общин в результате падения обломков повреждены 2 частных дома. В них иссечены стены, вылетели окна, повреждена кровля.

В другой общине обломками поврежден забор и асфальтированную дорогу.

Работа по фиксации последствий атаки врага продолжается.

Падение обломков ракет в Черновицкой области

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что ночью украинская ПВО уничтожила вражеские ракеты на территории области.

"Все соответствующие службы выехали на места падения обломков. Предварительно без жертв", – говорится в сообщении.

Взрывы на Прикарпатье

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры.

"Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью врага стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв", - написала Онищук.