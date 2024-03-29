Армія РФ завдала ударів по об'єктами енергетики, пошкоджено ТЕС і ГЕС, на Дніпропетровщині аварійні відключення

Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у центральних та західних регіонах України.

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Удар по енергетичних об'єктах

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що внаслідок російської атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах України.

Зазначається, що на Дніпропетровщині наразі діють аварійні відключення, а на Харківщині - графіки погодинних відключень.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулася чергова масована атака країни- терориста на українську енергетику.

"Цього разу ворог б’є по об’єктам у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", - підкреслив Галущенко.

Він додав, що енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Пізніше в ДТЕК уточнили, що окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК: "Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків. За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу".

ППО знищила 84 повітряні цілі ворога

Як повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, усього ворог використав 99 засобів повітряного нападу, а саме 60 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 21 крилату ракету Х-101/Х-555.

У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 84 повітряні цілі:

58 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети Іскандер-К.

Масована атака на Дніпропетровщину

Росіяни атакували низку обʼєктів критичної інфраструктури Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, цієї ночі ППО збила над областю 10 безпілотників – у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Над Дніпром знищили 4 ракети.

"Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу", - зазначив Лисак.

Він додав, що у Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу, вона лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий".

Також зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені, понівечені автомобілі.

Влучання на Черкащині

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що росіяни влучили по об'єкту енергоінфраструктури. Також через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві.

За словами Табурця, люди не постраждали.

На Вінниччині влучання у приватний будинок

Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що російська окупаційна армія влучила у приватний будинок. Загиблих немає.

На Київщині працювали сили ППО

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на Київщині не допущено, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, жертв та постраждалих від атаки немає.

В декількох районах оперативні служби зафіксували падіння уламків від збитих цілей.

Так, в одній з територіальних громад внаслідок падіння уламків пошкоджено 2 приватних будинки. В них посічені стіни, вилетіли вікна, пошкоджена покрівля.

В іншій громаді уламками пошкоджено паркан та асфальтовану дорогу.

Робота з фіксації наслідків атаки ворога триває.

Падіння уламків ракет у Чернівецькій області

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що вночі українська ППО знищила ворожі ракети на території області.

"Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.