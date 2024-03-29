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Под угрозой повторения катастрофы с ГЭС теперь и Молдова: Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ
В ночь на 29 марта во время ракетной атаки российские террористы сознательно целили по Каневской и Днестровской гидроэлектростанциям.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Российские террористы снова били по украинской энергетике. Премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о причиненном вреде и восстановительных работах. Обсудили наиболее действенные способы защиты и их внедрение на другие объекты", - подчеркнул президент.
Он отметил, что этой ночью сознательными целями атак РФ стали Каневская и Днестровская ГЭС.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По словам гаранта, оккупанты хотят повторения экологической катастрофы на Херсонщине.
"Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что сейчас Украина остро нуждается в системах ПВО.
"Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их скорую реакцию", - отметил президент.
Удар по энергетическим объектам
Вечером 28 марта российская армия запустила несколько групп "шахедов", а к утру 29 марта атаковала Украину крылатыми ракетами и баллистикой. Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в центральных и западных регионах Украины.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что в результате российской атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных и западных регионах Украины.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью произошла очередная массированная атака страны-террориста на украинскую энергетику.
"В этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии", - подчеркнул Галущенко.
ДнепроГЭС подверглась атаке врага
Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.
"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Изверги не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины", - сообщила прессслужба "Укргидроэнерго".
В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.
Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. Пока энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.
Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.
"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.