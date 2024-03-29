Під загрозою повторення катастрофи з ГЕС тепер і Молдова: Зеленський прокоментував нічну атаку РФ

У ніч проти 29 березня під час ракетної атаки російські терористи свідомо цілили по Канівській та Дністровській гідроелектростанціях.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російські терористи знову били по українській енергетиці. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах", - підкреслив президент.

Він зауважив, що цієї ночі свідомими цілями атак РФ стали Канівська та Дністровська ГЕС.

За словами гаранта, окупанти хочуть повторення екологічної катастрофи на Херсонщині.

"Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - наголосив Зеленський.

Він додав, що наразі Україна гостро потребує систем ППО.

"Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", - зазначив президент.

Удар по енергетичних об'єктах

Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у центральних та західних регіонах України.

Національна енергетична компанія "Укренерго"повідомила, що внаслідок російської атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що вночі відбулася чергова масована атака країни- терориста на українську енергетику.

"Цього разу ворог б’є по об’єктам у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об’єкти генерації електроенергії", - підкреслив Галущенко.

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Наразі енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.