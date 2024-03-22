На ДніпроГЕС вдалося запустити частину обладнання

Незважаючи на значні пошкодження на Дніпровській ГЕС, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

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Про це повідомляє Міненерго.

Однак, як йдеться в повідомлення, електроенергію станція поки не виробляє.

"Після масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру, яку здійснив ворог цієї ночі, енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання споживачам. Триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків", - зазначають в міністерстві.

Також у Міненерго повідомили, що відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить Запорізьку АЕС.

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.

Загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Згодом стало відомо, що в результаті ракетного удару по ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Чи може ДніпроГЕС повторити долю Каховської ГЕС

Як писало Delo.ua в статті "Наймасштабніша ракетна атака Росії з осені 2022. Чи варто чекати нових графіків відключень електроенергії", напередодні сезону ремонтів на атомних електростанціях гідроенергетичні потужності компенсують генерацію на АЕС, тому є вкрай важливими об’єктами генерації для енергосистеми України. Під час весняного водопілля гідроелектростанції виробляли до 20% від усієї генерації електроенергії, а в інші періоди до 10%. ДніпроГЕС є найбільшою гідроелектростанцією та генерує понад 1,5 ГВт електроенергії, тому її зупинка може викликати певний дефіцит в енергосистемі.

Проте експерти сумніваються, що ДніпроГЕС може повторити долю Каховської гідроелектростанції. Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Генадій Рябцев говорить, що гребля ДніпроГЕС має доволі великий запас міцності. На відміну від Каховської, обладнання на якій не перевірялося, ДніпроГЕС знаходиться під наглядом українських гідроенергетиків, які працюють на станції та знають, як діяти під час пошкоджень.

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович також вважає, що загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає. Він нагадує, що гребля Каховської ГЕС була підірвана зсередини, бо для руйнування греблі потрібні набагато потужніші засоби ураження ніж ракети. Проте сама електростанція швидше за все припинить свою роботу.