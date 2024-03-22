Внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджені об'єкти "Нафтогазу" та ТЕС "Центренерго"

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня пошкоджено об'єкти Групи “Нафтогаз” та ТЕС "Центренерго".

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Пошкоджені газопроводи й знеструмлені об'єкти "Нафтогазу"

"Об'єкти "Нафтогазу" також потрапили під удар. Маємо локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення об'єктів. Ведуться необхідні роботи", - повідомив голова Групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов.

За його словами, головне, що на обʼєктах не постраждали люди.

Фахівці вже працюють над відновленням завданої шкоди, частині знеструмлених об’єктів вже відновлено постачання електроенергії, газовики також працюють над відновленням пошкоджених газових мереж.

Постраждала ТЕС "Центренерго"

Унаслідок масованого ракетного удару військ Росії по енергосистемі України пошкоджено об'єкт ПАТ "Центренерго", повідомили в компанії.

"Люди не постраждали. На підприємстві розпочали відновлювальні роботи", - зауважили в ПАТ "Центренерго".

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Він додав, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. У Запоріжжі у Дніпровську ГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Внаслідок атаки у цих областях сталися аварійні відключення електроенергії.

Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській областях. Там досі працюють над відновленням енергопостачання.