"Укренерго" відновлює електропостачання споживачам після масштабної ракетної атаки РФ, але поки не всюди

Спеціалісти НЕК "Укренерго" відновлюють підстанції і роботу деяких електростанцій, які були ушкоджені і почали частково підключати споживачів, проте певний час деякі підстанції повинні працювати на зниженому навантаженні.

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Про це повідомили в "Укренерго".

Диспетчерський центр Укренерго дав команду на включення побутових споживачів в усіх областях крім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

Так зазначили, що відновлення живлення може займати деякий час, але ремонтні бригади роблять все можливе щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

"Відновлювальні роботи тривають 24/7, енергетики працюють, щоб до кінця доби відновити енергопостачання", – розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, найбільше постраждала лівобережна Україна. Це Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька області. На правому березі пошкодження є у Кіровоградській області.

Певні обмеження енергопостачання, через відключення обладнання зберігаються в Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Найтяжча ситуація в Харкові, там ворог буквально намагався знищити всі основні енергетичні об’єкти, які живлять місто.

Він пояснив, що крім напряму пошкодженого обладнання, тимчасові обмеження після масованих ракетних обстрілів Росії потрібні для того, щоб перевантажити неушкоджені елементи мережі та мати змогу максимально швидко заживити території, де наразі є проблеми.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. У Запоріжжі у Дніпровську ГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.