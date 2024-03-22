"Укрэнерго" возобновляет электроснабжение потребителям после масштабной ракетной атаки РФ, но пока не везде

Специалисты НЭК "Укрэнерго" восстанавливают подстанции и работу некоторых электростанций, которые были повреждены и начали частично подключать потребителей, однако некоторые подстанции должны работать на пониженной нагрузке.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Диспетчерский центр Укрэнерго дал команду на включение бытовых потребителей во всех областях, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

Так отметили, что возобновление питания может занимать некоторое время, но ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

"Восстановительные работы продолжаются 24/7, энергетики работают, чтобы до конца суток возобновить энергоснабжение", – рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, больше всего пострадала левобережная Украина. Это Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская области. На правом берегу повреждения есть в Кировоградской области.

Определенные ограничения энергоснабжения из-за отключения оборудования хранятся в Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях. Самая тяжелая ситуация в Харькове, там враг буквально пытался уничтожить все основные энергетические объекты, питающие город.

Он пояснил, что помимо направления поврежденного оборудования, временные ограничения после массированных ракетных обстрелов России нужны для того, чтобы перегрузить невредимые элементы сети и иметь возможность быстро заживить территории, где есть проблемы.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В Запорожье в Днепровской ГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.