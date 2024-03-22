Армия РФ атаковала энергетические объекты, есть попадание по ДнепроГЭС, Харьков без света и воды, ЗАЭС на грани блекаута: введены аварийные графики

Ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В Запорожье после массированного удара России полностью перекрыли движение транспорта на дамбе Днепровской гидроэлектростанции. В Кривом Роге зафиксированы прилеты по критической инфраструктуре. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

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Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

ЗАЭС оказалась на грани блекаута в результате массированной атаки россиян

Из-за массированной ракетной атаки оккупированная Запорожская атомная электростанция оказалась на грани блекаута, сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что около 5 утра во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

По данным "Энергоатома", в настоящее время атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная".

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блекауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин.

Оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, есть раненые

8 ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Предварительно 7 домов разрушены, 35 - повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняют", - написал он.

Кроме того, полностью ограничено движение автодорожным переездом дамба Днепровской ГЭС, сообщила Патрульная полиция Запорожской области.

"Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута. Следите за обновлением информации о возобновлении движения", – говорится в сообщении.

Есть попадание по ДнепроГЭС

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины", - сообщили в "Укргидроэнерго".

Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.

Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Харьков без света и воды

Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", - написал он.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за обесточивания насосных подстанций в Харькове уже наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт - перевозка будет осуществляться автобусами по схеме блекаута.

Винниччина: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект критической инфраструктуры", - написал он.

В Кривом Роге есть попадание в объекты критической инфраструктуры

"Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работает 213 Пунктов несокрушимости, в которых все есть", - написал глава города Александр Вилкул.

В Хмельницкой области есть жертвы и пострадавшие

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

"Ужасное утро. Есть повреждения объектов инфраструктуры. Повреждения жилых домов. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданских. Детали впоследствии", - написал он.

Во Львовской области дрон попал в объект энергетической инфраструктуры

Об этом сообщила Львовская ОВА.

"Во время воздушной тревоги беспилотник окупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине. Начался пожар. Сейчас его тушат. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии

Об этом сообщили в ОВА.

"В результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумщины", - говорится в сообщении.

В Полтавской области введен график аварийных отключений

В Полтавской области обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе, сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Враг совершил самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергетику. В Полтавской области применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей. Ситуация – на контроле. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", - подчеркнул он.

По его словам, в области разворачивают пункты несокрушимости, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи.