В результате ракетной атаки РФ повреждены объекты "Нафтогаза" и ТЭС "Центрэнерго"

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта повреждены объекты Группы "Нафтогаз" и ТЭС "Центрэнерго".

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Повреждены газопроводы и обесточены объекты "Нафтогаза"

"Объекты "Нафтогаза" также попали под удар. Есть локальные повреждения газопроводов и обесточивание объектов. Ведутся необходимые работы", - сообщил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

По его словам, главное, что на объектах не пострадали люди.

Специалисты уже работают над восстановлением причиненного ущерба, части обесточенных объектов уже возобновлены поставки электроэнергии, газовики также работают над восстановлением поврежденных газовых сетей.

Пострадала ТЭС "Центрэнерго"

В результате массированного ракетного удара войск России по энергосистеме Украины поврежден объект ПАО "Центрэнерго", сообщили в компании.

"Люди не пострадали. На предприятии приступили к восстановительным работам", - отметили в ПАО "Центрэнерго".

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что в части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В Запорожье в Днепровскую ГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. В результате атаки в этих областях произошли аварийные отключения электроэнергии.

Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской областях. Там до сих пор работают над возобновлением энергоснабжения.