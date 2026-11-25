Наближений до президента США Дональда Трампа американський мільярдер Тодд Боулі повідомив, що підписав угоду з російською компанією "Лукойл" про створення консорціуму для покупки її підсанкційних активів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

До складу консорціуму увійде Американська корпорація міжнародного фінансового розвитку (DFC).

Угода передбачає обмін цінних паперів "Лукойлу" на суму 10 млрд доларів на міжнародні активи компанії.

Для угоди щодо їх купівлі, через американські санкції, потрібен дозвіл Мінфіну США. Тому вирішальну роль у виборі покупця гратиме адміністрація Трампа, уточнює Reuters.

Боулі та представник DFC заявили, що Вашингтон повинен отримати частку майбутнього прибутку в рамках цієї угоди, яка «сприятиме зусиллям щодо обмеження здатності Москви фінансувати війну в Україні та заміні російського впливу на стратегічних ринках впливом США».

"Передача стратегічних активів енергетичної інфраструктури в руки США або їх союзників є ключовим політичним пріоритетом адміністрації", - заявив представник DFC.

Частка володіння через DFC, розмір якої поки що не розголошується, забезпечить США частину майбутнього прибутку після того, як приватні інвестори консорціуму окуплять вкладений капітал та отримають узгоджену норму доходності, а також право голосу у раді директорів компанії.

Як Боулі пов'язаний із сім'єю президента Дональда Трампа

Раніше The New York Times повідомила, що група інвесторів на чолі з американським фінансистом Тоддом Боулі веде переговори про придбання частки у закордонних активах "Лукойлу". Про його інтерес до них наприкінці вересня писала Financial Times. Тоді ж газета вказувала, що для укладання угоди Боулі вже заручився підтримкою уряду США та впливових інвесторів із країн Перської затоки, пов'язаних із сім'єю президента Дональда Трампа.

Колишній співвласник футбольного клубу "Челсі" Тодд Боулі пожертвував 2 мільйони доларів на політичні цілі президента США. Боулі живе в Маямі й володіє частками в американських спортивних командах "Лос-Анджелес Доджерс" і "Лос-Анджелес Лейкерс". Разом із ним у групі два еміратські інвестори: International Holding Company та Al Hail Holding. Угоду підтримують також сирійсько-катарські брати Аль-Хайят, які вели справи з зятем Трампа Джерардом Кушнером та Стівом Віткоффом для фінансування багатомільярдного проекту готельного комплексу на півдні Албанії, та інвестиційний фонд з Абу-Дабі, контрольований шейхом Тахнуном бін Зайєдом Аль Нахайяном, головним радником з нацбезпеки ОАЕ, який також контролює інший фонд, який придбав велику частку в криптовалютній компанії Віткоффа.

Сума можливої ​​угоди не розголошується. Раніше "Лукойл" оцінив свої закордонні активи у 20 млрд доларів.

"Лукойл", другий за величиною виробник нафти в Росії, був змушений виставити закордонний бізнес на продаж після того, як минулого року потрапив під санкції США. За межами Росії йому належать частки європейських НПЗ, великі родовища від Іраку до Казахстану, а також глобальна мережа автозаправних станцій.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".