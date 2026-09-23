Колишній співвласник "Челсі" хоче отримати іноземні активи "Лукойлу" за підтримки сім'ї Трампа

Колишній співвласник футбольного клубу "Челсі", американський мільярдер та фінансист Тодд Боулі захотів придбати закордонні активи російської нафтової компанії "Лукойл". Він уже заручився підтримкою уряду США та впливових діячів Перської затоки, пов'язаних із сім'єю глави Білого дому Дональда Трампа.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

Можлива угода

Тодд Боелі сформував консорціум, який претендує на придбання міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл". Група намагається конкурувати з американським інвестиційним фондом Carlyle Group, який домовився про купівлю цих активів ще в січні 2026 року.

Боулі працював над потенційною купівлею закордонних активів "Лукойлу" кілька місяців. Він зібрав консорціум, до якого увійшли американська держкорпорація DFC, яка фінансує проєкти за кордоном, брат президента ОАЕ шейх Тахнун бен Заїд Аль Нахайян та катарська родина Аль-Хайят, яка співпрацювала з Білим домом та родиною Трампа у проектах у сфері нерухомості та енергетики.

Наближені до Трампа люди

Консорціум мають очолити International Holding Company шейха Тахнуна та еміратська Allied Investment Partners. За попередньою структурою угоди Боелі та DFC можуть отримати більшість місць у раді директорів нової компанії, тоді як сім’я Аль-Хайят може отримати меншу частку.

Участь сім’ї Аль-Хайят привертає додаткову увагу через її бізнесові зв’язки. За даними FT, представники родини співпрацювали з Білим домом і членами родини Дональда Трампа, зокрема в девелоперському проєкті в Албанії, де беруть участь Іванка Трамп та Джаред Кушнер.

Також сім’я пов’язана з проєктом реконструкції сирійської трубопровідної мережі, до якого залучений Том Баррак, спецпосланець США у Сирії та давній соратник Дональда Трампа.

Наразі угода консорціуму Боулі з "Лукойлом" знаходиться на просунутій стадії, йдеться у матеріалі.

Минулого тижня мільярдер продав свою частку в "Челсі", яку купив у Романа Абрамовича 2022 року.

При цьому угода про продаж закордонного нафтового бізнесу російської компанії "Лукойл" вартістю 20 мільярдів доларів американській приватній інвестиційній групі Carlyle вже майже 10 місяців перебуває в процесі затвердження урядом США, що призводить до простою нафтопереробних потужностей, навіть попри зростання світових цін на паливо.

Раніше агенство Reutersписало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".