США ввели санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сайті міністерства.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує нові санкції у відповідь на відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу для завершення війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

Хто у санкційному списку

Зазначається, що до санкційного списку внесено "Роснєфть" і "Лукойл" - дві провідні нафтові компанії РФ. Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства, зареєстровані в Росії. Всі компанії, де частка "Роснєфті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Як наголосили у Мінфіні США, обмеження мають підірвати здатність Росії отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь. У відомстві підкреслили, що мир можливий лише за умови щирої участі Росії в переговорах.

"Настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню. З огляду на відмову президента Володимира Путіна припинити цю безглузду війну, Мінфін запроваджує санкції проти двох найбільших нафтогазових компаній Росії, які фінансують воєнну машину Кремля", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він додав, що США готові посилювати тиск на Росію, аби сприяти ініціативам президента Дональда Трампа щодо припинення війни, та закликав союзників підтримати санкції.

Також Трамп прокоментував посилення санкційного тиску на РФ.

"Я просто відчув, що настав час. Ми довго чекали", - заявив Трамп.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа. Він зауважував, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Наслідки санкцій:

Усі активи та майнові інтереси зазначених осіб і компаній, що перебувають у Сполучених Штатах або під контролем американських осіб, блокуються та мають бути повідомлені OFAC.

Усі юридичні особи, які прямо або опосередковано належать підсанкційним компаніям на 50% і більше, також автоматично блокуються.

Без спеціальної ліцензії або дозволу OFAC будь-які транзакції за участю підсанкційних осіб заборонені для американських компаній та осіб.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній “Лукойл” і “Роснефть”, а також проти 51 танкера так званого “тіньового флоту”.