Країни G7 домовилися про посилення санкцій проти Росії

Міністри фінансів країн “Великої сімки” (G7) домовилися про спільні кроки для подальшого посилення санкційного тиску на Росію.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7.

У документі наголошується, що ескалаційні дії Росії, в тому числі порушення повітряного простору країн НАТО, збільшення ударів по цивільних й пошкодження урядових та дипломатичних будівель в Україні, - неприйнятні та підривають зусилля зі встановлення миру.

Зазначається, що держави G7 "розробляють широкий перелік можливих дій, аби вирішити фінансові потреби України".

У заяві йдеться про те, що досягнуто домовленості щодо максимального тиску на російський експорт нафти, що є основним джерелом доходів Кремля.

Зусилля країн G7 будуть спрямовані на тих, хто продовжує збільшувати закупівлю російської нафти та допомагає РФ обходити західні санкції.

"Ми також серйозно розглядаємо можливість запровадження торговельних заходів та інших обмежень щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії, в тому числі щодо нафтопродуктів, вироблених з російської нафти", - резюмували міністри.

Зауважимо, до G7 входять США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада.

Нагадаємо, США запропонували країнам "Великої сімки" запровадити масштабні санкції проти російської енергетики та створення правових механізмів для арешту заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів, більшість з яких зберігається у Європі.

А з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.