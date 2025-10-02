Страны G7 договорились об ужесточении санкций против России

Министры финансов стран Большой семерки (G7) договорились об общих шагах для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, которое в 2025 году председательствует в G7.

В документе отмечается, что эскалационные действия России, в том числе нарушение воздушного пространства стран НАТО, увеличение ударов по гражданским и повреждение правительственных и дипломатических зданий в Украине – неприемлемы и подрывают усилия по установлению мира.

Отмечается, что государства G7 "разрабатывают широкий перечень возможных действий для решения финансовых потребностей Украины".

В заявлении говорится, что достигнута договоренность о максимальном давлении на российский экспорт нефти, что является основным источником доходов Кремля.

Усилия стран G7 будут направлены на тех, кто продолжает увеличивать закупку российской нефти и помогает РФ обходить западные санкции.

"Мы также серьезно рассматриваем возможность введения торговых мер и других ограничений в отношении стран и организаций, помогающих финансировать военные усилия России, в том числе в отношении нефтепродуктов, производимых из российской нефти", - резюмировали министры.

Заметим, в G7 входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

Напомним, США предложили странам "Большой семерки" ввести масштабные санкции против российской энергетики и создание правовых механизмов для ареста замороженных российских активов на сумму около 300 млрд. долларов, большинство из которых хранится в Европе.

А с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ.