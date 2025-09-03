С 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом — $47,6 за баррель вместо $60.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Телеграмм.

Он напомнил, что решение о лимите в $47,6 за баррель вместо предыдущих $60 было принято ранее в пределах 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

"Мы благодарны европейским партнерам за учет рекомендаций нашей санкционной группы по снижению потолка цен на нефть РФ", - подчеркнул Ермак.

Напомним, Великобритания заявляла, что также поддерживает новый "потолок" цен на российскую нефть.

Ограничение цены на российскую нефть

Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.

Правило распространяется на такие услуги, как транспорт и страхование, предоставляемые компаниями ЕС и G7, и направлено на сокращение доходов России от энергоносителей без дестабилизации мирового рынка, отмечается в заявлении ЕК.

Владимир Зеленский считает, что для прекращения российской агрессии его президент США Дональд Трамп должен ввести в отношении России дополнительные санкции, в частности, способствовать тому, чтобы цена на российскую нефть упала до 30 долларов за баррель.

Президент Украины убежден, что в вопросе снижения цены на российскую нефть США должны действовать совместно с Европой, ведь именно от энергетических доходов зависит экономика России.

"И нам нужно ввести как можно скорее новые санкции. Мы потеряли много лет. Европа и США могли бы ввести энергетические ограничения и предельные цены на нефть – 30 долларов. 30 долларов, не больше", – подчеркнул Зеленский.