Великобритания вслед за ЕС снижает ценовой потолок на нефть до $47

Великобритания объявила о снижении предельной цены на российскую сырую нефть с $60 до $47,60 за баррель. Это решение стало частью скоординированных мер с Европейским Союзом, который принял аналогичное ограничение ранее на этой неделе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на правительство Британии.

Согласно обновленным условиям, со 2 сентября 2025 года британским компаниям запрещено предоставлять транспортные, страховые и другие услуги, связанные с перевозкой российской нефти, если она продается выше нового лимита. При этом действующие контракты, заключенные к этой дате, предусмотрен 45-дневный переходный период.

Британские чиновники заявляют, что эти действия напрямую ударят по доходам Кремля от энергетического экспорта, которые уже упали на 35% в годовом исчислении к маю 2025 года. Канцлер казначейства Рэйчел Ривз подчеркнула, что снижение лимита на сырую нефть "использует самое уязвимое место России" и является частью более широкой стратегии прекратить финансирование войны.

Кроме ограничения цен, Великобритания уже ввела санкции против более 250 судов, обеспечивающих транспортировку российской энергии. Министр иностранных дел Дэвид Ламми добавил, что Лондон будет действовать совместно с партнерами, чтобы "зажать в тиски российскую нефтяную отрасль", пока Путин не согласится на справедливые условия мира.

Британское правительство также подтвердило свою готовность ежегодно выделять Украине £3 млрд на оборонную поддержку столько, сколько потребуется.

Напомним, страны-члены Европейского Союза приблизились к окончательному согласованию 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Он, как ожидается, будет включать существенное снижение граничной цены на российскую нефть до 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.