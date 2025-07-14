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В Европейском Союзе согласились снизить цену на российскую нефть до 47 долларов за баррель — СМИ

ЕС
В ЕС согласились снизить цену на российскую нефть на 15%

Страны-члены Европейского Союза приблизились к окончательному согласованию 18-го пакета санкций против Российской Федерации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Цены на российскую нефть на 15% ниже

По словам источников, все ключевые элементы нового пакета были предварительно согласованы. Однако одна из стран-членов все еще имеет "технические оговорки" относительно предложенного нового потолка цен на нефть.

Ожидается, что полное согласие будет достигнуто в понедельник, 14 июля, что позволит официально утвердить пакет уже во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

Ключевым элементом нового пакета санкций станет так называемый динамический механизм определения цены на нефть. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Это примерно 47 долларов за баррель. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.

Больше о 18-м пакете санкций

18-й пакет также содержит:

  • запрет на операции с газопроводами "Северный поток";
  • санкции против российского НПЗ в Индии;
  • ограничение для двух китайских банков, помогающих РФ обходить санкции;
  • меры против судового "теневого флота"

Для принятия санкционных мер в Европейском Союзе необходима единодушная поддержка всех стран-членов.

Напомним, в конце июня лидеры стран Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении всех санкций против России еще на шесть месяцев. В то же время согласия по одобрению нового, 18-го пакета санкций, до сих пор нет.

Несмотря на последовательную позицию большинства стран ЕС по усилению давления на Россию, задержка с принятием очередного пакета санкций подчеркивает внутренние противоречия в блоке, связанные с энергетическими рисками и экономической зависимостью отдельных стран от российских ресурсов. Пока   Словакия заблокировала принятие 18-го пакета санкций, так как не хочет отказываться от российского газа.

Автор:
Светлана Манько