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В Европейском Союзе согласились снизить цену на российскую нефть до 47 долларов за баррель — СМИ
Страны-члены Европейского Союза приблизились к окончательному согласованию 18-го пакета санкций против Российской Федерации.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в ЕС.
Цены на российскую нефть на 15% ниже
По словам источников, все ключевые элементы нового пакета были предварительно согласованы. Однако одна из стран-членов все еще имеет "технические оговорки" относительно предложенного нового потолка цен на нефть.
Ожидается, что полное согласие будет достигнуто в понедельник, 14 июля, что позволит официально утвердить пакет уже во вторник на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.
Ключевым элементом нового пакета санкций станет так называемый динамический механизм определения цены на нефть. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Это примерно 47 долларов за баррель. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.
Больше о 18-м пакете санкций
18-й пакет также содержит:
- запрет на операции с газопроводами "Северный поток";
- санкции против российского НПЗ в Индии;
- ограничение для двух китайских банков, помогающих РФ обходить санкции;
- меры против судового "теневого флота"
Для принятия санкционных мер в Европейском Союзе необходима единодушная поддержка всех стран-членов.
Напомним, в конце июня лидеры стран Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении всех санкций против России еще на шесть месяцев. В то же время согласия по одобрению нового, 18-го пакета санкций, до сих пор нет.
Несмотря на последовательную позицию большинства стран ЕС по усилению давления на Россию, задержка с принятием очередного пакета санкций подчеркивает внутренние противоречия в блоке, связанные с энергетическими рисками и экономической зависимостью отдельных стран от российских ресурсов. Пока Словакия заблокировала принятие 18-го пакета санкций, так как не хочет отказываться от российского газа.