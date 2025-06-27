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Лидеры ЕС продлят санкции против России, но 18-й пакет до сих пор под вопросом
27 июня лидеры стран Европейского Союза достигли политической договоренности о продлении всех санкций против России еще на шесть месяцев.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
В то же время, согласия по одобрению нового, 18-го пакета санкций, пока нет. По словам журналиста, его блокирует Словакия, которая до сих пор не дала согласия на его принятие.
Ожидается, что обсуждения между постоянными представителями стран ЕС продолжатся в ближайшие дни.
"Нет согласия среди лидеров ЕС относительно последнего 18 пакета санкций. Словакия до сих пор не дает зеленого света. Обсуждения, вероятно, возобновятся среди посолов в ближайшие дни", — написал он.
Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Роберт Фицо призвал Европейскую комиссию принять меры, чтобы помочь его стране смягчить экономические последствия санкций, введенных против РФ. Фицо отметил, что у держится от поддержки последнего пакета санкций Евросоюза против России, если ее опасения по поводу энергетической безопасности не будут учтены.