Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил блокировать новые санкции ЕС против России: детали

Словакия воздержится от поддержки последнего пакета санкций Евросоюза против России, если ее опасения по поводу энергетической безопасности не будут учтены. Премьер-министр Роберт Фицо призвал Европейскую комиссию принять меры безопасности, чтобы помочь его стране смягчить экономические последствия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

"Мы хотим знать, какие гарантии мы получим, какая поддержка и варианты будут доступны", — заявил Фицо перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, 26 июня.

Фицо провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях мероприятия, назвав встречу конструктивной. Однако он подчеркнул, что в пятницу Словакия подаст запрос на отсрочку голосования по 18-му пакету санкций ЕС против России до тех пор, пока не будет решен газовый вопрос.

ЕС намерен до конца 2027 года полностью отказаться от импорта российского трубопроводного и сжиженного природного газа, стремясь положить конец энергетической зависимости от Москвы. Словакия выступает против этого плана, предупреждая, что он может привести к росту цен на энергоносители и нанести ущерб ее промышленной конкурентоспособности.

Для одобрения санкций требуется единодушие 27 государств-членов ЕС. Фицо и его союзник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему угрожали помешать действиям блока по санкциям против России и оказанию помощи Украине, хотя в конце концов сняли свои возражения.

Фицо также требует от ЕС компенсации в случае, если прекращение поставок российского газа приведет к резкому росту цен на газ. Он также заявил, что Словакия сталкивается со значительно более высокими пошлинами при покупке газа через терминалы СПГ и его транспортировку по Европе и такую цену, которую он не готов платить.

Ранее сообщалось, что российский газовый монополист "Газпром" с апреля планирует значительно увеличить объемы поставляемого в Словакию газа через газопровод "Турецкий поток".