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"Газпром" увеличивает поставки газа в Словакию через "Турецкий поток" в обход Украины
Российский газовый монополист "Газпром" с апреля планирует значительно увеличить объемы поставляемого в Словакию газа через газопровод "Турецкий поток".
Об этом сообщил гендиректор словацкого импортера SPP Войтех Ференц, пишет Reuters.
По его словам, объемы поставок увеличатся в несколько раз по сравнению с уровнем последних двух месяцев, а не только удвоятся, как прогнозировали ранее. Все это за счет использования освободившейся мощности "Турецкого потока".
Газовая зависимость Словакии
После прекращения транзита через Украину в конце 2024 Словакия преимущественно получала газ из Венгрии, которая в основном получает российский газ через "Турецкий поток". Словакия и Венгрия добиваются возобновления транзита через Украину, при этом Словакия даже угрожает ветировать помощь ЕС Киеву, если он не пересмотрит свою позицию.
Контракт между Украиной и РФ на транзит газа истек 1 января 2025 года. Россия поставляет в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в частности, в Словакию и Австрию, где остается основным поставщиком.
По словам Зеленского, Украина пыталась договориться со Словакией, предлагая компенсацию за возможные потери от остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС. Однако Фицо отверг эти предложения. Президент Украины считает, что Фицо имеет скрытые соглашения с Путиным и действует, руководствуясь личными финансовыми мотивами.
Напомним, с 1 февраля словацкая газовая компания SPP начала импортировать российский газ в Словакию через газопровод "Турецкий поток". Председатель правления SPP Войтех Ференц заявил, что компания имеет действующий контракт с российским "Газпромом" и Братислава платит меньшие транзитные сборы, чем у других поставщиков.