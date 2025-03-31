Російський газовий монополіст "Газпром" з квітня планує значно збільшити обсяги газу, що постачається до Словаччини, через газопровід "Турецький потік".

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Про це повідомив гендиректор словацького імпортера SPP Войтех Ференц, пише Reuters.

За його словами, обсяги постачання збільшаться в кілька разів у порівнянні з рівнем останніх двох місяців, а не лише подвояться, як прогнозували раніше. Все це за рахунок використання звільненої потужності "Турецького потоку".

Газова залежність Словаччини

Після припинення транзиту через Україну наприкінці 2024 року Словаччина переважно отримувала газ з Угорщини, яка в основному отримує російський газ через "Турецький потік". Словаччина та Угорщина домагаються відновлення транзиту через Україну, при цьому Словаччина навіть погрожує накласти вето на допомогу ЄС Києву, якщо він не перегляне свою позицію.

Контракт між Україною і РФ на транзит газу закінчився 1 січня 2025 року. Росія постачає до Європи близько 15 млрд кубометрів газу на рік, зокрема до Словаччини та Австрії, де залишається основним постачальником.

За словами Зеленського, Україна намагалася домовитися зі Словаччиною, пропонуючи компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу в пошуку альтернативних поставок з ЄС. Однак Фіцо відхилив ці пропозиції. Президент України вважає, що Фіцо має приховані угоди з Путіним і діє, керуючись особистими фінансовими мотивами.

Нагадаємо, з 1 лютого словацька газова компанія SPP почала імпортувати російський газ до Словаччини через газопровід "Турецький потік". Голова правління SPP Войтех Ференц заявив, що компанія має чинний контракт з російським "Газпромом" і Братислава сплачує менші транзитні збори, ніж в інших постачальників.