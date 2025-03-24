"Газпром" втратив свою валютну "фінансову подушку" через війну – Центр протидії дезінформації

Валютні резерви “Газпрому”, російського монополіста з експорту трубопровідного газу, у 2024 році обвалилися на 98,5%, скоротившись з 862 мільйонів доларів до 13,5 мільйонів. Також на близько 650 мільйонів доларів зменшилися загальні грошові накопичення компанії.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що це лише статистика головної компанії групи "Газпром", у звіті не розкривають стан рахунків дочірніх підприємств.

У ЦПД наголосили, що фінансові проблеми "Газпрому" в основному спричинені санкціями та скороченням поставок газу до Європи, яка раніше була його ключовим ринком. Через величезні воєнні витрати держава більше не має можливості підтримувати компанію.

"Проблеми газового монополіста РФ — не просто внутрішня справа компанії. Це індикатор наростання кризових явищ в російській економіці, де "Газпром" є одним з найбільших і стратегічно важливих гравців", - йдеться в повідомленні.

Масові звільнення у "Газпромі"

На початку року заступник голови правління "Газпрому" Олена Ілюхіна запропонувала голові правління Олексію Міллеру скоротити чисельність співробітників центрального апарату та петербурзької філії компанії більш ніж у півтора раза — з 4100 до 2500 осіб.

За останні 20 років чисельність персоналу зросла в кілька разів, а фонд оплати праці складає 50 мільярдів рублів на рік, і тепер потрібна оптимізація "на всіх рівнях управлінських та виробничих процесів", яка дозволить звільнити кошти.

У жовтні 2024 російські ЗМІ повідомляли, що "Газпром" у 2023 році став найзбитковішою російською компанією. Збитки газового монополіста оцінили у 583 мільярди рублів.

Нагадаємо, ЄС запропонував новий план для врегулювання газової суперечки між Україною та Словаччиною. Брюссель розглядає можливість використання великих підземних газових сховищ України, щоб відновити потоки газу до ЄС без залучення Росії.

Додамо, що з 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.