У "Газпромі" планують масові звільнення працівників: що відомо

Російський газовий монополіст "Газпром" готує масові звільнення у своєму центральному офісі: чисельність центрального апарату та філії в Санкт-Петербурзі можуть скоротити з 4100 до 2500 осіб.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Скорочення співробітників більш ніж у півтора рази

Зазначається, що заступник голови правління "Газпрому" Олена Ілюхіна запропонувала голові правління Олексію Міллеру скоротити чисельність співробітників центрального апарату та петербурзької філії компанії більш ніж у півтора рази — з 4100 до 2500 осіб.

Звертаючись до Міллера, Ілюхіна пояснює, що за останні 20 років чисельність персоналу зросла в кілька разів, а фонд оплати праці складає 50 мільярдів рублів на рік, і тепер потрібна оптимізація "на всіх рівнях управлінських та виробничих процесів", яка дозволить звільнити кошти.

Ілюхіна також зазначає, що "виклики, які стоять перед групою", вимагають скорочення термінів підготовки рішень, виключення дублюючих функцій та підвищення націленості на результат співробітників, задіяних у реалізації ключових процесів.

Провести аудит виконуваних співробітниками функцій та подати конкретні рішення пропонується до 15 лютого.

Справжність та актуальність листа підтвердив заступник голови правління "Газпрому", голова департаменту інформаційної політики Сергій Купріянов. Від подальших коментарів він відмовився.

"Газпром" вперше за 25 років став найзбитковішою компанією РФ

У жовтні 2024 російські ЗМІ повідомляли, що "Газпром" у 2023 році став найзбитковішою російською компанією. Збитки газового монополіста оцінили у 583 мільярди рублів.

Газовий монополіст працює у мінус перший рік за 25 років.

Головна причина фінансових втрат "Газпрому" — зупинка постачання газу в Європу.

Росія, яка до початку війни була основним постачальником природного газу до Європи, втратила більшість європейських клієнтів через прагнення ЄС зменшити залежність від російського блакитного палива. У 2023 році обсяг постачання російського газу через Україну впав до 15 мільярдів кубометрів, що становить 8% від пікових постачань у 2018-2019 роках.

А 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.