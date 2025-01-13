Транзит російської нафти територією України скоротився до мінімуму

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн т російської нафти.

Про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком обсяги транзиту російської нафти скоротилися на 16%.

"Також це найнижче значення як мінімум з 2014 року, а ймовірно і за всю історію незалежності України – з 1991 року", - підкреслюють аналітики.

До яких країн постачається російська нафта через територію України

За даними видання, найбільше російської нафти у 2024 році було поставлено до Угорщини – понад 4,7 млн т, що практично відповідає обсягам постачання у 2023 році.

Крім того, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн т нафти (-15%) та до Чехії – 2,7 млн т (-35%).

За оцінками видання, Україна отримала майже 10 млрд грн або $250 млн за транзит російської нафти у 2024 році. До прикладу, в 2023 році. Україна отримала майже 9,4 млрд грн або понад $255 млн за транзит російської нафти.

У той час як транзит російського газу через Україну завершився 1 січня 2025 року, постачання нафти з РФ продовжується і у січні. Середньодобовий обсяг транзиту в перший тиждень січня становив близько 34,9 тис. т, на 14% більше, ніж у грудні.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Європейського Союзу через припинення транзиту нафти та газу з Росії.

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що зупинка транзиту нафти буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС, тому Україна не буде зупиняти транзит.

Зауважимо, угода на транспортування російської нафти нафтопроводом Дружба була підписана у 2019 році на десять років. Внаслідок санкцій України проти «Лукойлу» в 2024 р. новим замовником послуг транспортування з 9 вересня 2024 року стала угорська MOL Nyrt., яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.