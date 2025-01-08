У Раді вимагають повну заборону транзиту російської нафти через Україну

Народні депутати внесли до Верховної Ради проєкт закону про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Документ під номером 12380 зареєстровано 7 січня.

Серед ініціаторів законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Ніна Южаніна та ще 15 парламентарів.

Також ці депутаті зареєстрували проєкт постанови про звернення до Кабінету міністрів стосовно вжиття невідкладних заходів щодо припинення транзиту російської нафти через територію України в інтересах захисту нацбезпеки (№12381).

Текстів проєктів закону та постанови поки не опубліковано, як і супровідних документів.

Водночас Порошенко написав у Facebook, що щодня трубопроводом "Дружба" прокачується 300 тисяч барелів російської нафти.

"Це понад 20 млн доларів на добу, які надходять до бюджету країни-агресорки. Щороку від цього транзиту Росія отримує 7,5 млрд доларів. Разом із доходами від газового транзиту — це 13 млрд, або 10% військового бюджету агресора", – наголосив він.

Експрезидент додав, що зареєстрований у Раді законопроєкт передбачає повну заборону транзиту російської нафти через територію України і чітко визначає припинення транспортування нафти всіма видами транспортної інфраструктури, включно з трубопроводами.

За його словами, це рішення має бути реалізоване в узгодженні з союзниками та з дотриманням усіх юридичних і технічних процедур.

Порошенко додав, що уряд має забезпечити його виконання щонайбільше за місяць після ухвалення постанови.

Нагадаємо, діючий контракт України щодо транзиту російської нафти було укладено 2019 року. Він діє до кінця 2029-го.

Як ми писали, з 1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського природного газу своєю територією і проінформувала про це міжнародних партнерів. В Міненерго зазначили, що це було зроблено в інтересах національної безпеки.

Водночас інвестбанкір Сергій Будкін в колонці для Delo.ua написав, що ціна на нафту, ймовірно, є єдиним вирішальним фактором, що може вплинути на війну в Україні в будь-якому напрямку. Адже будь-яке тривале зниження цін на нафту може створити значний тиск на бюджет Росії і обмежити її здатність продовжувати війну.