Нафта як ключ до перемоги у війні в Україні (з будь-якого боку)

Я вже писав, що багато речей і подій набули для мене зовсім іншого значення ще в лютому 2022 року, з початком повномасштабної війни Росії проти України. Останні новини про заборону президентом Байденом буріння нафти в багатьох районах континентального шельфу США є найкращим прикладом цього. Чотири роки тому я б або прокрутив цю новину як неактуальну для мене, або сприйняв би її як ознаку відповідального та довгострокового підходу адміністрації Білого дому. Однак сьогодні я вважаю це чимось, що може зашкодити інтересам України в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Ціна на нафту, ймовірно, є єдиним вирішальним фактором, який може вплинути на війну в Україні в будь-якому напрямку. У 2024 році середня ціна на нафту марки Brent перевищувала 80 доларів за барель. Як результат, золотовалютні резерви Росії залишалися здебільшого стабільними протягом року, коливаючись у межах від 600 до 630 мільярдів доларів і завершивши рік на рівні близько 600 мільярдів, як і на початку. За останні три роки війни схоже, що є певне "магічне число": Brent вище 80 доларів за барель відповідає зростанню золотовалютних резервів Росії, тоді як Brent нижче цієї позначки вказує на зменшення резервів Центрального банку Росії. Отже, для України будь-які новини чи події, які можуть негативно вплинути на ціну на нафту, є гарними, а все, що може підвищити ціну або зупинити тенденцію до зниження, є поганим. Останні новини з Білого дому, очевидно, належать до другої категорії.

Є історичний прецедент, який дозволяє оцінити вплив зміни цін на нафту на золотовалютні резерви Росії. У 2014-2015 роках ціни на нафту впали з понад 110 доларів за барель у липні 2014 року до приблизно 40 доларів за барель у середньому за 2015 рік (див. графік нижче).

Водночас російські золотовалютні резерви знизилися з приблизно 480 млрд доларів США у липні 2014 року до приблизно 360 млрд доларів США за той самий період, тобто скоротилися приблизно на 160 млрд доларів США порівняно з піковим значенням трохи раніше.

Це частково пояснюється агресивною підтримкою російського рубля, яку надавав тоді Центральний банк Росії (і від якої він відмовився в середині 2015 року, щоб зберегти резерви), але це все ж є гарною ілюстрацією масштабів, на які можуть зменшитися російські золотовалютні резерви за умов низьких цін на нафту. У поточних умовах ця ситуація ще більше ускладнюється незбалансованим складом російських золотовалютних резервів.

Нижче наведена таблиця, яка ілюструє склад російських золотовалютних резервів на початку вторгнення в Україну і тепер. Центральний банк Росії припинив публікацію даних про склад золотовалютних резервів незабаром після початку війни, але все ще публікує загальну суму резервів без деталізації. Проте я зберіг таблицю з оригінальним розподілом російських золотовалютних резервів за останню звітну дату до лютого 2022 року і, ґрунтуючись на цьому, склав наступну таблицю:

Ліва колонка представляє вагу різних валют у складі золотовалютних резервів, що адмініструються Центральним банком Росії (ЦБР, на таблиці - CBR) станом на останню дату звітності перед повномасштабним вторгненням в Україну (18.02.2022). Потім я розрахував, що це означає в термінах одиниць (тисячі тройських унцій для золота та мільярди відповідних грошових одиниць для інших валют).

Права частина таблиці представляє екстраполяцію, яку я зробив, ґрунтуючись на таких припущеннях:

Активи ЦБР у євро (EUR), доларах США (USD), фунтах стерлінгів (GBP), єнах (JPY), канадських доларах (CAD), австралійських доларах (AUD) та сінгапурських доларах (SGD) були заморожені, і кількість грошових одиниць на кожному із заморожених рахунків залишилася незмінною. Все золото, про яке повідомило Міністерство фінансів Росії у своєму пресрелізі у жовтні 2024 року, було зараховане до золотовалютних резервів ЦБР.

Очевидно, що це дуже груба екстраполяція, оскільки я підозрюю, що деякі баланси ЦБР у західних юрисдикціях уникнули арешту й були врятовані ЦБР. Однак я просто шукаю якісну картину, а не дуже точний результат із чотирма знаками після коми. Ґрунтуючись на звітах різних агентств про заморожені російські активи, я вважаю цю картину якісно правильною.

Це означає, що доступні для Росії валютні резерви сьогодні складаються з двох класів активів:

Золоті запаси на суму близько 217 мільярдів доларів США.

Портфель різних валют на суму близько 35 мільярдів доларів США, який, найімовірніше, складається переважно з юаня (Renminbi).

Це не найбільш ліквідний ресурс для маневрів і робить Росію вразливою до будь-яких різких змін у ціні на нафту. Поточна структура російського бюджету, де приблизно 1/3 йде у тій чи іншій формі на війну, також не дає російській державі великої гнучкості у разі зниження доходів від нафти.

Як наслідок, будь-яке тривале зниження цін на нафту, ймовірно, створить значний тиск на бюджет Росії і обмежить її здатність продовжувати війну в Україні. І я сподіваюся, що 2025 рік принесе таке зниження, щоб допомогти Україні здобути перевагу в економічній війні з Росією. Зрештою, подальше заморожування російських активів і повторення ситуації 2015 року залишать Росію з дуже невеликими резервами для продовження фінансування війни.