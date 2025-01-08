В Раде требуют полный запрет на транзит российской нефти через Украину

Народные депутаты внесли в Верховную Раду проект закона о запрете транзита нефти и газа через территорию Украины во время военного положения. Документ под номером 12380 зарегистрирован 7 января.

Среди инициаторов законопроекта – Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Нина Южанина и еще 15 парламентариев.

Также эти депутаты зарегистрировали проект постановления об обращении в Кабинет министров относительно принятия безотлагательных мер по прекращению транзита российской нефти через территорию Украины в интересах защиты нацбезопасности (№12381).

Тексты проектов закона и постановления пока не опубликованы, как и сопроводительные документы.

В то же время Порошенко написал в Facebook, что ежедневно по трубопроводу "Дружба" прокачивается 300 тысяч баррелей российской нефти.

"Это более 20 млн долларов в сутки, которые поступают в бюджет страны-агрессора. Ежегодно от этого транзита Россия получает 7,5 млрд долларов. Вместе с доходами от газового транзита — это 13 млрд, или 10% военного бюджета агрессора", — подчеркнул он.

Экс-президент добавил, что зарегистрированный в Раде законопроект предусматривает полный запрет на транзит российской нефти через территорию Украины и четко определяет прекращение транспортировки нефти всеми видами транспортной инфраструктуры, включая трубопроводы.

По его словам, это решение должно быть реализовано в согласовании с союзниками и с соблюдением всех юридических и технических процедур.

Порошенко добавил, что правительство должно обеспечить его выполнение максимум через месяц после принятия постановления.

Напомним, действующий контракт Украины по транзиту российской нефти был заключен в 2019 году. Он действует до конца 2029 года.

Как мы писали, с 1 января 2025 Украина остановила транзит российского природного газа по своей территории и проинформировала об этом международных партнеров. В Минэнерго отметили, что это было сделано в интересах национальной безопасности.

В то же время инвестбанкир Сергей Будкин в колонке для Delo.ua написал, что цена на нефть, вероятно, является единственным решающим фактором, который может повлиять на войну в Украине в любом направлении. Ведь любое длительное снижение цен на нефть может оказать значительное давление на бюджет России и ограничить ее способность продолжать войну.