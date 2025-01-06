Как прекращение транзита российского газа повлияло на страны ЕС и цены на рынке.

Прекращение транзита российского газа по территории Украины не повлияло ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.

Об этом на брифинге сообщила представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, комментируя возможные последствия для стран — членов ЕС, в том числе и для Словакии, принятого Киевом решения прекратить транзит российского газа с 1 января 2024 года.

"Это произошло так, как и ожидалось. Мы уже больше года интенсивно работаем с нашими странами-членами, а также с Украиной, чтобы заранее подготовиться к такому сценарию", — подчеркнула она.

По ее словам, на прошлой неделе состоялось заседание чрезвычайной координационной группы по газам, чтобы оценить последствия окончания транзитного соглашения, которое пришло к выводу, что нет никаких проблем или опасений относительно безопасности поставок для Европейского Союза после окончания транзита.

Что касается цен на голубое топливо, Анна-Кайса Итконен констатировала, что рынки уже учли это, и никаких повышений стоимости не было зафиксировано в новом году, а фундаментальные показатели рынка остаются стабильными.

"Спрос остается сдержанным на уровне около 18 процентов по сравнению с докризисным уровнем, как и уровни хранения (газа) также выше докризисного уровня", – детализировала чиновница.

Кроме того, представитель Еврокомиссии напомнила, что важным фактором поддержания стабильности энергетической безопасности в ЕС является то, что были развернуты "рекордные уровни возобновляемых источников энергии в Европе".

Итконен подчеркнула, что Еврокомиссия продолжает "пристально следить за государствами-членами, чтобы также контролировать ситуацию с ценами".

Стоит отметить, что Евросоюз (за исключением нескольких стран) готов к отказу от идущего транзитом через Украину российского природного газа после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.

Но прекращение транзита газа через Украину повлекло за собой углубление политического конфликта с действующим руководством Словакии, которое в ответ пригрозило возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину.

Также это повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья.