Энергетический кризис в Молдове: последствия прекращения транзита газа

Новый 2025-й год начался историческим событием для Украины – остановлен транзит российского газа. Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, поддерживаемая россией, осталась в критическом положении, без газа и почти без электроэнергии. Также по всей территории Молдовы введено чрезвычайное положение в энергетике. В регионе действуют веерные отключения, остановлена работа всех промышленных предприятий, отключено газоснабжение для части потребителей. Какие варианты развития событий?

Как Молдова изменяет подход к закупке электроэнергии и какую роль будут играть Румыния и Украина, читайте дальше в материале.

Роль Молдавской ГРЭС

Молдавская ГРЭС расположена на территории самопровозглашенной ПМР, входит в российскую группу Интер РАО и работала на российском газе. Станция фактически являлась основным источником для всей Молдовы. Закупка электроэнергии в Молдове осуществляется централизованно через государственное предприятие Energocom. Около 80-90% от потребности обеспечивала именно МГРЭС. Молдавские власти обосновывали такие закупки необходимостью обеспечения доступных тарифов по сравнению с другими странами региона. Стоимость электроэнергии с МГРЭС составляла $66/МВтч.

В то же время власти Молдовы неоднократно рассматривали возможность сокращения зависимости от МГРЭС, в том числе и рассматривались варианты увеличения импорта электроэнергии из Украины, речь шла о контрактах с ДТЭК и "Энергоатомом". Однако, к сожалению, война внесла свои коррективы.

С 1 января поставки из МГРЭС были прекращены, станция перешла на обеспечение электроэнергии только сепаратистской ПМР. Для производства электроэнергии используется уголь, запасов хватит ориентировочно до конца января. Местные власти не представляют никаких планов на будущее. В регионе действуют веерные отключения, остановлена работа всех промышленных предприятий, отключено газоснабжение для части потребителей.

В прошлом году Украина импортировала из Молдовы около 240 тыс. МВтч электроэнергии Фото: Pixabay

Роль Румынии

В Молдове в течение 2024 года активно рассматривались возможности для сокращения зависимости от МГРЭС. Energocom работает по двусторонним договорам с Nuclearelectrica, оператором единственной в Румынии АЭС Centrala Nucleară de la Cernavodă. Прогнозируется, что в январе компания обеспечит около 16% потребностей Молдовы. Цена Nuclearelectrica является льготной для Республики Молдова, которая ограничена специальным распоряжением и составляет 80 евро/МВтг.

Наибольший объем электроэнергии в январе Energocom будет закупать на румынской бирже Opcom, 39% от потребностей или 178 тыс. МВтг.

Таким образом, более чем на 60% Молдова будет зависеть от Румынии и будет больше интегрироваться в рынок электроэнергии ЕС, Energocom будет увеличивать присутствие на спотовой бирже и будет основным участником аукционов на пересечение.

Торговля электроэнергией между Украиной и Молдовой

В 2024 году Украина импортировала из Молдовы почти 240 тыс. МВтг электроэнергии, однако часть этих объемов – реимпорт из Румынии (не менее 40%). В частности, реимпорт осуществляет и сам Energocom, имевший контракт с одним из украинских трейдеров.

За весь прошлый год Украина экспортировала в Молдову 56,7 тыс. МВтг, что составляет 15% всего экспорта. Больше всего было поставлено в феврале – 19 тыс. МВтг. "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" поставляли электроэнергию напрямую для Energocom, стоимость ресурса по контрактам составляла от $43 до $79/МВтг. В то же время с восстановлением атак на энергоинфраструктуру Украины, экспорт был минимален или отсутствовал, и, соответственно, Молдова не может на нас полагаться как на надежного поставщика электроэнергии.

Торговля электроэнергией между Украиной и Молдовой в 2024 г., МВтг

*Данные мониторинга ExProElectricity на основе данных ENTSO-ETransparency Platform

Пока Украина не сможет существенно помогать Молдове с электроэнергией, ведь в часы утреннего и вечернего пика мы и сами нуждаемся в импортном ресурсе. Однако при отсутствии обстрелов и благоприятных других факторов в периоды профицита экспорт будет возможен, преимущественно пока в ночное время.

Вывод

Эта ситуация еще раз доказывает, что полагаться на единственный источник энергии в обмен на его дешевизну – ложная практика. В новых условиях Молдова должна быстро адаптироваться к общеевропейским рыночным правилам, искать новые источники, работать над расширением пропускной способности и генерации. На начальном этапе это приведет к удорожанию электроэнергии как товара, но позволит быть более гибкими и менее зависимыми. А самопровозглашенная ПМР оказалась в критической ситуации из-за зависимости от российской федерации, которую они называют "дружбой", отсутствия самостоятельности и неизменного "совкового" подхода к управлению.