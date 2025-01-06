Енергетична криза у Молдові: наслідки припинення транзиту газу

Новий 2025-ий рік почався історичною подією для України – зупинено транзит російського газу. Самопроголошена Придністровська Молдовська Республіка, яка підтримувалась росією, залишилась у критичному становищі, без газу та вже майже без електроенергії. Також на всій території Молдови запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. У регіоні наразі діють віялові відключення, зупинена робота усіх промислових підприємств, відключено газопостачання для частини споживачів. Які є варіанти розвитку подій?

Як Молдова змінює підхід до закупівлі електроенергії та яку роль гратимуть у цьому Румунія та Україна, читайте далі в матеріалі.

Роль Молдовської ДРЕС

Молдовська ДРЕС розташована на території самопроголошеної ПМР, входить до російської групи Інтер РАО та працювала на російському газі. Станція фактично була основним джерелом для усієї Молдови. Закупівля електроенергії у Молдові здійснюється централізовано, через державне підприємство Energocom. Близько 80-90% від потреби забезпечувала саме МДРЕС. Молдовська влада обґрунтовувала такі закупівлі необхідні забезпечувати доступні тарифи порівняно з іншими країнами регіону. Вартість електроенергії з МДРЕС становила 66 $/МВтг.

Водночас, влада Молдови неодноразово розглядала можливість скорочення залежності від МДРЕС, в тому числі і розглядались варіанти збільшення імпорту електроенергії з України, йшлося про контракти з ДТЕК та "Енергоатомом". Проте, на жаль, війна внесла свої корективи.

З 1 січня поставки з МДРЕС були припинені, станція перейшла на забезпечення електроенергії лише сепаратистської ПМР. Наразі для виробництва електроенергії використовується вугілля, запасів вистачить орієнтовно до кінця січня. Місцева влада не представляє жодних планів на майбутнє. У регіоні наразі діють віялові відключення, зупинена робота усіх промислових підприємств, відключено газопостачання для частини споживачів.

Торік Україна імпортувала з Молдови майже 240 тис. МВтг електроенергії. Фото: Pixabay

Роль Румунії

У Молдові протягом 2024-го року активно розглядали можливості для скорочення залежності від МДРЕС. Energocom працює за двосторонніми договорами з Nuclearelectrica, оператором єдиної в Румунії АЕС Centrala Nucleară de la Cernavodă. Прогнозується, що у січні компанія забезпечить близько 16% потреб Молдови. Ціна від Nuclearelectrica є пільговою для Республіки Молдова, яка обмежена спеціальним розпорядженням і становить 80 євро/МВтг.

Найбільший обсяг електроенергії у січні Energocom закуповуватиме на румунській біржі Opcom, 39% від потреб або 178 тис. МВтг.

Таким чином, на понад 60% Молдова буде залежати від Румунії і більше інтегруватиметься у ринок електроенергії ЄС, Energocom збільшуватиме присутність на спотовій біржі та буде основним учасником аукціонів на перетин.

Торгівля електроенергією між Україною та Молдовою

У 2024-му році Україна імпортувала з Молдови майже 240 тис. МВтг електроенергії, проте частина з цим обсягів – реімпорт з Румунії (щонайменше 40%). Зокрема, реімпорт здійснює і сам Energocom, який мав контракт з одним з українських трейдерів.

За весь минулий рік Україна експортувала до Молдови 56,7 тис. МВтг, що становить 15% від усього експорту. Найбільше було поставлено у лютому – 19 тис. МВтг. "Укргідроенерго" та "Енергоатом" постачали електроенергію напряму для Energocom, вартість ресурсу за контрактами становила від 43 до 79 $/МВтг. Водночас, з відновленням атак на енергоінфраструктуру України, експорт був мінімальний або відсутній і, відповідно, Молдова не може на нас наразі покладатись як на надійного постачальника електроенергії.

Торгівля електроенергією між Україною та Молдовою у 2024 р., МВтг

*Дані моніторингу ExProElectricity на основі даних ENTSO-ETransparency Platform

Поки Україна не зможе суттєво допомагати Молдові з електроенергією, адже у години ранкового та вечірнього піку ми і самі потребуємо імпортний ресурс. Проте, за умови відсутності обстрілів та сприятливих інших факторів, у періоди профіциту експорт буде можливий, переважно поки у нічний час.

Висновок

Ця ситуація вкотре доводить, що покладання на єдине джерело енергії в обмін на його дешевизну – хибна практика. В нових умовах Молдова повинна швидко адаптовуватись до загальноєвропейських ринкових правил, шукати нові джерела, працювати над розширенням пропускної спроможності та власної генерації. На початковому етапі це спричинить здорожчання електроенергії як товару, але дозволить бути більш гнучкими та менш залежними. А самопроголошена ПМР опинилась у критичній ситуації через залежність від російської федерації, яку вони називають "дружбою", відсутність самостійності та незмінний "совковий" підхід до управління.