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НБУ вдвое увеличил сроки расчетов за импорт газа для госкомпаний
Национальный банк Украины продлил со 180 до 365 дней предельные сроки расчетов за импорт природного газа для уполномоченных государственных компаний. Соответствующее решение было принято по предложению Кабинета Министров и после консультаций с Министерством экономики и окружающей среды Украины.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Новое правило будет действовать для сделок, совершенных в период с 9 ноября 2026 года. Ослабление касается исключительно тех предприятий, которые на 100% принадлежат государству и на которые правительство возложило специальные обязанности для обеспечения потребностей населения и стабильной работы рынка газа.
В Нацбанке объяснили, что увеличение сроков оплаты до одного года направлено на поддержание энергетической безопасности Украины. Это позволит госпредприятиям закупать природный газ за рубежом на более выгодных и конкурентных коммерческих условиях, а также существенно снизит разовую нагрузку на внутренний валютный рынок.
Изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 6 ноября 2026 года № 127, которое официально вступает в силу 7 ноября 2026 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины утвердил третий пакет регуляторных изменений для поддержки кредитования экономики в условиях ухудшения ситуации в сфере безопасности. Новые правила направлены на расширение возможностей финансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики, а также упрощение доступа к кредитам для пострадавшего от войны бизнеса.