Новые правила кредитования для ОПК и энергетики: как НБУ будет поддерживать бизнес во время войны

Национальный банк Украины утвердил третий пакет регуляторных изменений для поддержки кредитования экономики в условиях ухудшения ситуации безопасности. Новые правила должны расширить возможности финансирования предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики, а также упростить доступ к кредитам для пострадавшего из-за войны войны бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Кредиты для бизнеса в Украине

Пакет изменений предполагает три основных новшества:

Больше кредитование под государственные контракты. НБУ повысил с 0,3 до 0,75 коэффициент ликвидности залога посредством имущественных прав на денежную выручку по договорам с субъектами сектора безопасности и обороны, гарантированным покупателем и оператором системы передачи электроэнергии. Это позволит предприятиям ОПК и энергетики привлекать большие объемы кредитов.

Новые правила залога товаров. Банки могут учитывать фактическую стоимость товаров в обороте или переработке как залог по кредитам сроком до 18 месяцев. Это должно облегчить финансирование предприятий и сделать управление запасами более гибким.

Оценка кредитоспособности пострадавшего бизнеса по прогнозам Банки смогут оценивать способность предприятий обслуживать долг на основе прогнозных показателей деятельности, если их имущество получило значительные повреждения, было уничтожено или заминировано. Норма будет действовать независимо от расположения компании и позволит учитывать перспективы возобновления бизнеса.

Отдельно НБУ упростил оценку кредитных рисков в рамках государственных программ поддержки кредитования. Банки смогут сохранять групповую или упрощенную оценку риска и не приступать к процедуре управления проблемными активами в случае просрочки доходов, подлежащих частичной компенсации Национальным учреждением развития.

Напомним, в августе и сентябре на фоне усиления российских обстрелов критической инфраструктуры НБУ утвердил два предыдущих пакета регуляторных изменений для поддержки кредитования экономики.

Первый был направлен на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, второй - на финансирование производителей продукции и местных общин для восстановления критически важной инфраструктуры.