НБУ изменяет правила отчетности для банков, финкомпаний и кредитных союзов

Национальный банк предлагает изменить правила отчетности для банков, финансовых компаний и кредитных союзов по их активным операциям. Новые требования планируют ввести с 31 декабря 2026, а уже в ноябре и декабре учреждения смогут протестовать их на практике.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Изменения касаются данных, которые финансовые учреждения передают в Кредитный реестр НБУ. Регулятор хочет просмотреть структуру данных, чтобы упростить их обработку и дальнейший анализ.

В частности, планируется уточнить, какие операции можно считать активными, а также изменить перечень информации, которую банки, кредитные союзы и финансовые компании должны представлять регулятору.

Часть наборов данных и отдельных реквизитов планируется добавить, остальные исключить или переименовать. Также просмотрят справочники, используемые при формировании отчетности.

До официального запуска новых правил финансовые учреждения смогут проверить в тестовом режиме. Такую отчетность можно будет подать на 1 ноября и 1 декабря 2026 года.

В настоящее время проект изменений вынесен на обсуждение с участниками финансового рынка.

Напомним, ранее НБУ обновил правила статистической отчетности, изменив структуру ряда файлов, сроки их представления и список обязательных данных.