RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,95

44,78

EUR

51,69

51,45

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

НБУ змінює правила звітності для банків, фінкомпаній і кредитних спілок

НБУ
НБУ змінює правила звітності для банків / Depositphotos

Національний банк пропонує змінити правила звітності для банків, фінансових компаній і кредитних спілок щодо їхніх активних операцій. Нові вимоги планують запровадити з 31 грудня 2026 року, а вже у листопаді та грудні установи зможуть протестувати їх на практиці.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Зміни стосуються даних, які фінансові установи передають до Кредитного реєстру НБУ. Регулятор хоче переглянути структуру цих даних, щоб спростити їх обробку та подальший аналіз.

Зокрема, планується уточнити, які операції вважатимуться активними, а також змінити перелік інформації, яку банки, кредитні спілки та фінансові компанії повинні подавати до регулятора.

Частину наборів даних та окремих реквізитів планують додати, інші — виключити або перейменувати. Також переглянуть довідники, які використовуються під час формування звітності.

До офіційного запуску нових правил фінансові установи зможуть перевірити їх у тестовому режимі. Таку звітність можна буде подати станом на 1 листопада та 1 грудня 2026 року.

Наразі проєкт змін винесено на обговорення з учасниками фінансового ринку.

Нагадаємо, раніше НБУ оновив правила статистичної звітності, змінивши структуру низки файлів, строки їх подання та перелік обов'язкових даних.

Автор:
Тетяна Гойденко
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Івент

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності