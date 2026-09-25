НБУ змінює правила звітності для банків, фінкомпаній і кредитних спілок

Національний банк пропонує змінити правила звітності для банків, фінансових компаній і кредитних спілок щодо їхніх активних операцій. Нові вимоги планують запровадити з 31 грудня 2026 року, а вже у листопаді та грудні установи зможуть протестувати їх на практиці.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Зміни стосуються даних, які фінансові установи передають до Кредитного реєстру НБУ. Регулятор хоче переглянути структуру цих даних, щоб спростити їх обробку та подальший аналіз.

Зокрема, планується уточнити, які операції вважатимуться активними, а також змінити перелік інформації, яку банки, кредитні спілки та фінансові компанії повинні подавати до регулятора.

Частину наборів даних та окремих реквізитів планують додати, інші — виключити або перейменувати. Також переглянуть довідники, які використовуються під час формування звітності.

До офіційного запуску нових правил фінансові установи зможуть перевірити їх у тестовому режимі. Таку звітність можна буде подати станом на 1 листопада та 1 грудня 2026 року.

Наразі проєкт змін винесено на обговорення з учасниками фінансового ринку.

Нагадаємо, раніше НБУ оновив правила статистичної звітності, змінивши структуру низки файлів, строки їх подання та перелік обов'язкових даних.